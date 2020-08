Chaque jour, maintenant, des centaines de milliers d’Italiens sont obligés de chercher tarifs moins cherset en raison du remodelage continu et des augmentations téléphoniques imposées par les principaux opérateurs téléphoniques. Après avoir vu les super offres d’Iliad, il est temps de Tiscali Mobile. En fait, depuis l’année dernière, Tiscali a officiellement activé les connexions 4G, proposant en permanence tarifs hyper abordables. Découvrons donc ci-dessous quelles sont les propositions d’été 2020.

Tiscali Mobile: voici les promotions dédiées aux nouveaux et anciens clients

À ce jour Tiscali, via sa plateforme officielle, propose 4 tarifs différents mobile, disponible à un prix réduit jusqu’au 27 août 2020. Voici les tarifs en question:

Smart 4G: Frais mensuels de seulement 2,99€, au lieu de 6 €, qui seront déduits de la première recharge. Pas de frais d’activation pour les nouveaux clients (11 € pour les clients existants). Le tarif propose 60 minutes d’appels vers les numéros nationaux, 10 SMS et 1 Go d’Internet en 4G utilisable en Italie.

Smart 10 4G: Responsable de 4,99€ par mois, au lieu de 8 € qui seront déduits de la première recharge. Pas de frais d’activation pour les nouveaux clients (11 € pour les clients existants). La promotion comprend 200 minutes d’appels vers tous les numéros nationaux, 10 SMS et 10 Go d’Internet en 4G utilisables en Italie.

Smart 30 4G: Frais mensuels 8,99€ par mois, au lieu de 14 €, qui seront déduits de la première recharge. Pas de frais d’activation pour les nouveaux clients (11 € pour les clients existants). L’offre comprend Minutes illimitées, 100 SMS et 30 Go en 4G utilisables en Italie.

Smart 60 4G: Responsable de 14,99 € par mois, qui sera déduit de la première recharge. Pas de frais d’activation pour les nouveaux clients (11 € pour les clients existants). L’offre comprend 1 000 minutes, 100 SMS est 60 Go d’Internet en 4G utilisable en Italie.

Toutes les promotions comprennent un coût de la carte SIM de 10 euros et une première recharge de 20 euros.