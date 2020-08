Apple Arcade a été lancé avec près de 100 titres et le service voit de nouveaux jeux ajoutés régulièrement. Suivez notre guide sur les dernières nouveautés du service de jeux Apple.

Pour en savoir plus et télécharger tous les nouveaux jeux, accédez à l’onglet Arcade de l’App Store, puis faites glisser votre doigt vers le bas et appuyez sur «Voir tous les jeux». Les jeux les plus récents sont répertoriés en haut.

Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, Apple Arcade est disponible gratuitement le premier mois, puis 5 $ / mois pour iPhone, iPad, iPod touch, Mac et Apple TV. Les contrôleurs sans fil PS4 et Xbox sont également désormais compatibles avec les appareils Apple et certains titres.

8/7: Apple Arcade remporte Game of Thrones: Tale of Crows en tant que nouveau titre ramenant 8 000 joueurs avant Jon Snow.

Dans l’ombre du mur, votre montre commence. Huit mille ans avant que Jon Snow ne prenne le Black, le Night’s Watch a été formé pour sécuriser le mur et défendre la frontière de Westeros contre les périls du Nord, et tout ce qui se trouve au-delà. Dans ces étendues sauvages indomptées, des frères assermentés et leurs alliés se sont lancés dans des rangs pour affronter les dangers qui menaceraient le royaume. Mais le mur est une lame qui coupe dans les deux sens. Guidez les décisions des Lord Commanders à travers les saisons et montez des expéditions au-delà du Mur. Au fur et à mesure que les corbeaux se déplacent vers et depuis vos expéditions en temps réel, leurs messages vous sont livrés tout au long de la journée. Répondez avec votre commande tout de suite ou chaque fois que vous le jugez bon. L’histoire de Night’s Watch est longue et beaucoup d’histoires sont oubliées. Il est temps que le royaume se souvienne d’eux.

24/7: Atterrir sur Apple Arcade aujourd’hui est The Lullaby of Life, un jeu d’aventure mettant l’accent sur la musique, la relaxation et l’agilité.

Dans La berceuse de la vie, vous êtes le catalyseur du changement dans un univers actuellement inerte mais rempli de potentiel. Explorez ce monde étonnant qui combine relaxation, dextérité et agilité, et aidez-le à atteindre sa splendeur maximale en utilisant le pouvoir de la musique pour faire fleurir la vie. Cette aventure n’a aucun élément textuel et le port d’écouteurs est fortement recommandé. Écrivons ensemble une nouvelle histoire sur l’origine de la vie!

7/17: Necrobarista est le dernier ajout à Apple Arcade. Voici la description du nouveau titre de Dark Adventure:

Dans un café de Melbourne dans une ruelle, les morts se voient accorder une dernière nuit pour se mêler aux vivants.

Pour Maddy Xiao – barista, nécromancienne amateur et nouvelle propriétaire du terminal – les choses ne pourraient pas être mieux, tant que vous ne lui rappelez pas le fait qu’elle a un exécuteur du Conseil de la mort notoirement intransigeant. cou.

7/10: Nouveau sur Apple Arcade aujourd’hui est un casse-tête sombre et étrange appelé Creaks.

Le sol commence à trembler, les ampoules se cassent – et quelque chose d’assez inhabituel se produit juste derrière les murs de votre pièce. Équipé de rien que d’esprit et de courage, vous descendez lentement dans un monde habité par des aviaires et des monstres de meubles apparemment mortels. Des créateurs de classiques indépendants Machinarium et Samorost vient Creaks, un nouveau jeu d’aventure et de puzzle qui ravit les sens avec ses visuels peints à la main, ses animations précises, ses sons étranges et une partition originale éclectique de Hidden Orchestra. Cherchez à votre rythme les solutions à des dizaines de puzzles soigneusement conçus, explorez le manoir à la recherche de peintures cachées et découvrez le grand secret.

25/06: Une grande sortie aujourd’hui sur Apple Arcade est le thriller d’aventure futuriste et la suite du populaire Beneath a Steel Sky, Beyond a Steel Sky.

De Charles Cecil, créateur de la série Broken Sword, sous la direction artistique de Dave Gibbons, légendaire dessinateur de bandes dessinées derrière «Watchmen», vient «Beyond a Steel Sky», la suite tant attendue du classique culte «Beneath a Steel Sky». Vous êtes Robert Foster. Un enfant a été enlevé lors d’une attaque brutale. Vous avez juré de le ramener à la maison. Mais le sentier vous a conduit de votre communauté d’habitants des friches du désert à Union City, l’une des dernières mégapoles restantes dans un monde ravagé par des guerres dévastatrices et une crise politique. Fortifiée et impénétrable, c’est une utopie dans laquelle les gens vivent heureux sous la surveillance et le contrôle d’une IA bénigne. Mais tout est loin de ce qu’il semble… «Beyond a Steel Sky» est un thriller cyberpunk dramatique et humoristique dans lequel des énigmes engageantes conduisent un récit au rythme rapide se déroulant dans un monde de jeu dynamique qui répond aux actions du joueur et est subverti par celles-ci. • Une aventure se déroulant dans un monde dynamique, peuplé de personnages volontaires animés par des motivations que le joueur peut subvertir. En combinaison avec un outil de piratage unique, de multiples solutions aux énigmes émergent des choix des joueurs.

• Démêlez de sombres conspirations, battez un antagoniste terrifiant dans ce thriller cyberpunk dramatique et humoristique, qui explore des thèmes contemporains: le contrôle social, l’IA et la surveillance totale.

• Des puzzles intelligents sont entrelacés avec un récit dramatique intrigant pour offrir une expérience de jeu convaincante.

• Un monde de style bande dessinée magnifiquement détaillé, imaginé par le légendaire artiste de bande dessinée Dave Gibbons.

Merci, Sigmund!

6/12: Un nouveau jeu d’aventure à défilement horizontal est arrivé aujourd’hui sur Apple Arcade appelé Little Orpheus.

Nous sommes en 1962 et la NASA essaie de mettre un homme sur la lune. Dans un coin reculé de la Sibérie, un cosmonaute soviétique se dirige dans l’autre sens. Le camarade Ivan Ivanovitch est largué dans un volcan éteint dans sa capsule d’exploration, Little Orpheus, pour explorer le centre de la terre. Il disparaît rapidement. Trois ans plus tard, il émerge en prétendant avoir sauvé le monde. Il a également perdu la bombe atomique alimentant le Petit Orphée. Il est emmené dans un bunker top secret au fond des montagnes de l’Oural pour y être débriefé par le redoutable général Yurkovoi, un homme si effrayant que même Staline ne lui achètera pas de boisson. Le général retrousse ses manches, fixe Ivan avec un regard d’acier et dit: «Alors… où étais-tu camarade? Et où est ma bombe?

Et Ivan le regarde droit dans les yeux et dit: «Eh bien, général, vous pourriez ne pas croire ce qui m’est arrivé, mais je ferai de mon mieux. Parce que c’est arrivé comme ça… » Rejoignez notre héros audacieux mais malheureux alors qu’il explore les civilisations perdues, les royaumes sous-marins, les jungles préhistoriques et les terres au-delà de l’imagination. Haleter alors qu’il combat la tribu sous-humaine des Menkv et échappe aux griffes de monstres terribles! Bravo alors qu’il triomphe de chances impossibles et amène le socialisme dans les mondes souterrains! Little Orpheus est un jeu d’aventure à défilement horizontal en technicolor inspiré de films classiques comme Flash Gordon, Sinbad et The Land that Time Forgot. Livré en huit épisodes de petite taille et adaptés aux trajets quotidiens, Little Orpheus est assez simple pour les joueurs occasionnels mais assez riche pour les fans d’aventure chevronnés. Si vous êtes un fan des superproductions familiales de la vieille école, que vous voulez une histoire de montagnes russes qui vous mènera au cœur de la Terre et au-delà, ou si vous avez juste besoin d’un divertissement idéologiquement correct, rejoignez le héros le plus improbable pour frapper Apple Arcade sur un aventure au-delà de la croyance. Avec des graphismes époustouflants, des acteurs brillants et une partition de classe mondiale, Little Orpheus est une épopée de poche que vous n’oublierez jamais. Camarades, au centre!

6/4: Il ne semble pas que nous ayons un nouveau titre Apple Arcade cette semaine, mais il y a une mise à jour majeure pour le populaire RPG Oceanhorn 2 avec la Golden Edition aujourd’hui (via CNET). L’extension marque le moment idéal pour rejouer le jeu ou se lancer pour la première fois.

Présentation de la Golden Edition! L’extension Shield of Chronos, qui ajoute un nouvel élément principal et un tout nouveau donjon à explorer

L’extension Criminal Hunt, une série unique de quêtes secondaires qui vous mèneront tout autour de Gaia à la poursuite de bandits tels que Sir Stingalot et Baron Slimethorn

Une fin élargie, avec des scènes inédites qui éclaireront le destin de nos héros

Un nouveau mode 60fps en option pris en charge par tous les appareils haut de gamme

Les fragments de pouvoir les plus puissants peuvent maintenant être découverts

Ajout de réalisme avec une nouvelle simulation d’eau basée sur la physique étonnante

Expérience utilisateur raffinée, comprenant des menus révisés et une communication de jeu améliorée

Beaucoup de nouveaux dialogues parlés et de nouvelles chansons

De nouveaux dangers à surmonter pour les courageux d’entre vous! Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour commencer votre aventure RPG – ou pour y revenir! La mise à jour Golden Edition contient un nouveau contenu passionnant, et c’est la meilleure version du jeu à ce jour!

28/05: Apple Arcade a ajouté un nouveau jeu de Nickelodeon appelé SpongeBob: Patty Pursuit. Voici comment cela est décrit:

Le problème est arrivé à Bikini Bottom! Le «cerveau» diabolique Sheldon J. Plankton a une fois de plus élaboré un plan pour voler la formule secrète de Krabby Patty. Cette fois, il a enrôlé son armée de cousins ​​pour capturer tous les amis de Bob l’éponge! Incarnez Bob l’éponge dans sa quête épique et la plus décalée à travers Bikini Bottom! Explorez, collectez des pièces de monnaie et des spatules et écrasez les obstacles alors que Bob l’éponge court pour sauver ses amis, vaincre les serviteurs de Plankton et reprendre la formule. Gardez un œil sur vos résidents préférés de Bikini Bottom… vous ne savez jamais qui vous pourriez rencontrer!

22/05: Apple Arcade voit l’arrivée d’un nouveau RPG d’exploration de donjons, Towers of Everland.

Explorons les donjons alors que Towers of Everland réunit de manière transparente des éléments d’exploration, de combat et de RPG pour emmener le joueur dans une aventure incroyable dans le monde d’Everland. Au cours de votre voyage épique, testez vos compétences au combat contre les hordes de monstres diaboliques que vous rencontrez, conquérez toutes les tours que vous pouvez et amassez des armes et des armures à partir de centaines de pièces uniques.

5/14: Lancé aujourd’hui sur Apple Arcade est un nouveau voyage de puzzle amusant appelé Winding Worlds.

Vous êtes loin de chez vous. Vous ne savez pas comment vous êtes arrivé ici. Mais vous savez une chose: c’est votre vocation d’aider vos nouveaux amis, comme vous le pouvez. Mais tous ne sont pas coopératifs … Du studio primé qui vous a apporté GNOG vient Winding Worlds, un puzzle-aventure qui bouge les doigts sur une fille, une guêpe et comment dire au revoir. Willow veut juste s’occuper de ses affaires. Mais après avoir trouvé un collier magique cassé, elle est transportée dans un voyage envoûtant vers un réseau de planètes étranges, chacune avec un habitant différent. Engagée et guidée par une mystérieuse guivre cosmique, la tâche de Willow est de découvrir comment aider ses nouveaux amis à guérir et à passer à autre chose. Dans Winding Worlds, rejoignez une équipe de personnages, petits et grands, dans une histoire réconfortante de chagrin, d’amour, de vérité et d’acceptation.

5/8: Apple Arcade a gagné The_Otherside, un nouveau RPG au tour par tour.

Otherside est un jeu de rôle et de stratégie au tour par tour dans lequel vous contrôlerez quatre survivants qui espèrent repousser la menace sombre. Parcourez chaque niveau en résolvant des énigmes, en combattant des monstres et en détruisant les ancres spirituelles qui menacent notre dimension. Avez-vous ce qu’il faut pour restaurer la ville à la normale et sauver la situation?

5/1: Le dernier ajout à Apple Arcade est le titre d’aventure Neversong.

Au réveil d’un coma, la petite amie de Peet est introuvable. Examinez les cris venant du cœur de Neverwood, le comportement de plus en plus bizarre des adultes zombies et l’étrange vérité sur le passé de Peet dans cette fable envoûtante et onirique.

—De Red Wind Field aux halls obsédants de Blackfork Asylum, explorez six niveaux illustratifs et moroses.

– Affrontez des boss, des monstres et des zombies avec votre fidèle batte de baseball.

– Plongez-vous dans une bande-son à couper le souffle centrée sur le piano.

– Rejoignez vos copains d’enfance excentriques et votre fidèle oiseau de compagnie dans une aventure pour découvrir la vérité sur votre récent coma.

17/04: Apple Arcade a remporté aujourd’hui deux nouveaux titres avec Beyond Blue et A Fold Apart. Le premier est un jeu d’aventure de plongée sous-marine et le second est un casse-tête «histoire d’amour dans un monde de papier».

Beyond Blue vous emmène dans un futur proche, où vous aurez l’occasion d’explorer les mystères de notre océan à travers les yeux de Mirai, un explorateur et scientifique des grands fonds marins. Vous et votre équipe de recherche nouvellement formée utiliserez des technologies révolutionnaires pour voir, entendre et interagir avec l’océan d’une manière plus significative que jamais. Le jeu propose un récit évocateur, l’exploration d’un monde intact et une aventure qui met le joueur au défi de prendre des décisions à enjeux élevés pendant l’expédition de l’équipage.

Et voici la description de A Fold Apart.

Une fois que les choix de carrière les ont obligés à suivre des chemins différents, un enseignant et un architecte s’engagent à faire fonctionner leur relation à distance à tout prix. Découvrez les deux côtés de leur histoire alors que le couple navigue dans les complexités de la (mauvaise) communication et des hauts et des bas émotionnels que la séparation entraîne. En retournant, pliant et dépliant les puzzles en papier dans leurs mondes fabriqués à la main, vous pouvez aider le couple à surmonter les barrières émotionnelles de leur relation – mais adorera-t-il durer…?

4/10: Le nouveau Scrappers à défilement latéral est maintenant disponible sur Apple Arcade.

Dans Scrappers, jusqu’à 4 joueurs peuvent faire équipe pour nettoyer les rues d’une ville futuriste grouillant d’ordures – et jeter tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin! Vous incarnez les Scrappers, une escouade de robots éboueurs travaillant à nettoyer une ville crasseuse d’un avenir pas si lointain. Le temps, c’est de l’argent dans Junktown, et les tactiques d’équipe comme empiler les déchets et les transmettre à ses coéquipiers – un peu comme au basket-ball – peuvent augmenter votre efficacité pour obtenir de plus grandes récompenses! Mais le garbage collection n’est qu’une partie du travail. Les équipes rivales vont attaquer et interférer, et c’est à vous de vous en débarrasser tout en respectant le calendrier! Le travail d’équipe est essentiel pour maximiser l’efficacité et obtenir des scores élevés, ce qui à son tour ouvre de nouveaux personnages et des options de personnalisation!

4/3: Legend of the Sky Fish 2, un nouveau RPG a débarqué sur Apple Arcade.

Cent ans se sont écoulés depuis que le héros connu sous le nom de Little Red Hook a mis fin au règne de terreur de Skyfish, le seigneur des mers profondes… et maintenant la paix que la civilisation a tant lutté à construire est à nouveau en danger. En tant que derniers gardiens du Red Hook, vous et votre maître devez utiliser l’outil atypique de votre clan – le Combat Fishing Pole – à la fois comme arme et comme grappin pour faire face à la menace croissante. Dévoilez une histoire passionnante en voyageant dans un monde rempli de personnages intrigants et de pièges sournois. Explorez des paysages magnifiques et des donjons mystérieux tout en vainquant des créatures abyssales mutantes.

3/20: Spyder est le dernier titre Apple Arcade:

Sauvez le monde avec l’agent 8 dans cette aventure Spy-on-The-Wall. Situé dans un univers rétro, la British Spy Agency «EP-8» a créé l’agent 8, l’araignée robot miniature la plus sophistiquée au monde! Construit à l’aide d’une technologie expérimentale, ce super espion est équipé de tous les gadgets et gadgets dont vous aurez besoin; coupez à travers les panneaux, surchargez les bornes, les interrupteurs à bascule et ouvrez les vannes pendant que vous vous précipitez pour saboter les plans odieux des méchants.

3/13: Nouveau aujourd’hui est le Roundguard «rampant de donjon gonflable».

Roundguard est un robot d’exploration de donjon gonflable avec une physique de flipper, beaucoup de butin et un château aléatoire plein de boules bizarres. Poussez votre chance contre des hordes de monstres dangereusement mignons et des éléments roguelike difficiles dans cette aventure pleine d’entrain! Si vous aimez les roguelikes et Peggle, Roundguard est fait pour vous.

27/02: Les créateurs du très populaire Crossy Road sont de retour avec Crossy Road Castle en exclusivité Apple Arcade.

Amenez vos amis et voyez jusqu’où vous pouvez aller dans cette tour sans fin de divertissement d’arcade! Continuez à monter aussi haut que possible. Chaque course est différente. Jouez ensemble: conçu pour le chaos de plateforme d’arcade coopérative. Vous pouvez aussi jouer en solo, mais tout est plus amusant avec des amis, non?

Connectez-vous facilement: connectez tous les joueurs sur un seul appareil avec des contrôleurs de jeu, ou connectez-vous entre plusieurs appareils (ou n’importe quel mélange qui vous convient).

Collectionnez tout: débloquez Crossy Chicken et ses amis. Habillez-vous avec des chapeaux idiots.

Trouvez de nouvelles choses: avec des niveaux et des variations générés de manière procédurale, votre tour sera différent à chaque fois!

Vaincre un aigle en colère surdimensionné: pourquoi est-il si en colère?!

Jouer hors ligne: pas d’Internet? Pas de soucis. Entièrement agréable hors ligne.

2/14: Apple Arcade reçoit un nouveau jeu de stratégie cette semaine, Loud House: Outta Control de Nickelodeon.

2/7: Le nouveau titre de cette semaine est Charrua Soccer. Il propose un gameplay 3D rétro et propose trois modes: Match amical, Compétitions et Match de pénalité.

Vous pouvez choisir joueur contre ordinateur ou joueur contre joueur. Charrua Soccer propose des commandes simples avec un gameplay amusant et stimulant.

1/31: Oups secret! est arrivé, un jeu de société multijoueur AR.

Oups secret! est un jeu de réalité augmentée multijoueur local coopératif innovant dans lequel les joueurs essaient de s’assurer que l’espion le plus stupide du monde n’est pas détecté.

1/24: Le nouveau titre d’Apple Arcade est Butter Royale, un « combat de nourriture au beurre, style bataille royale! »

Ayez le combat de nourriture de votre vie dans Butter Royale, un jeu de bataille royale multijoueur, et soyez le dernier à rester sur Butter Island. Jouez contre 31 autres joueurs dans des batailles alimentaires rapides (moins de 5 minutes) à l’aide d’outils de cuisine tirant de la sauce et de la baguette!

1/17: Kings of the Castle s’est lancé aujourd’hui sur Apple Arcade.

Rapide à la rescousse dans ce conte de fées amusant et multijoueur. Sauvez le prince avant tout le monde en utilisant votre iPhone, iPad, Mac ou Apple TV. Mais attention à leurs sorts. … En incarnant la princesse, vous devez utiliser votre vitesse, votre courage et votre sens de l’orientation pour sauver le prince. Évitez les pièges, combattez les ennemis, sautez par-dessus les obstacles et collectez des pierres précieuses tout au long de votre voyage pour payer une rançon pour le retour en toute sécurité du prince. Mais fais-le vite. Le dragon a faim!

Kings of the Castle peut être joué en solo ou à plusieurs en mode multijoueur.

1/10: Le dernier titre d’Apple Arcade est No Way Home.

Bloqué dans une étrange galaxie, vous devez vous battre pour survivre en utilisant uniquement votre intelligence, votre vaisseau et votre compagnon robot de planification de fête. Explorez l’univers, liez-vous d’amitié avec des extraterrestres bizarres et frayez-vous un chemin à travers des hordes de monstres alors que vous vous efforcez de trouver le chemin du retour.

No Way Home propose des illustrations dessinées à la main, plus de 50 armes, 60 ennemis uniques, un système de mission immersif, des défis quotidiens et plus encore.

1/3: Nouveau aujourd’hui est Doomsday Vault:

Le climat de la Terre s’est effondré et votre mission est de collecter la précieuse vie végétale restante et de la remettre en sécurité dans le coffre-fort de Doomsday.

12/20: LEGO Builder’s Journey est arrivé sur Apple Arcade. Voici une description du nouveau titre LEGO:

LEGO Builder’s Journey est une aventure de puzzle artistique et non verbale avec une musique méditative où les joueurs construisent pour résoudre des défis, tout en se déplaçant à travers de superbes univers construits en briques, qui présentent les possibilités infinies du matériel de jeu créatif et livrent un récit poétique soulignant vies.

12/12: Apple Arcade a remporté le jeu de hockey d’action croisé Ultimate Rivals: The Rink.

«Nous déchirons le livre des règles du jeu vidéo sportif et le réécrivons pour une nouvelle génération. Nous commençons par le joueur d’abord et donnons le pouvoir à son imagination pour créer l’équipe ultime d’athlètes dans tous les sports, d’une manière qu’ils ne peuvent imaginer », a déclaré Ben Freidlin, PDG et fondateur de Bit Fry Game Studios, Inc. et créateur de «Ultimate Rivals.»

12/3: Apple a présenté Towaga: Among Shadows sur sa chaîne YouTube. Le titre avait déjà été lancé en octobre.

Voici la description du jeu:

Dans Towaga: Among Shadows, vous apprendrez à maîtriser la lumière afin d’exorciser des hordes de créatures enragées fermement déterminées à vous déchirer en lambeaux. Votre habileté et votre persévérance seront mises à rude épreuve en combattant à pied dans la jungle ou en vous élançant dans les cieux au-dessus des sommets des plus hauts temples.

11/27: Le dernier titre est un RPG de Cartoon Network basé sur la série Steven Universe.

Libérez la lumière – «Rejoignez les Crystal Gems pour le RPG mobile ultime. Il est temps de libérer la lumière! »

26/11: Apple a partagé une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube mettant en évidence les dernières versions…

15/11: Les nouveaux titres incluent:

Rosie’s Reality – «Une aventure de puzzle unique et atmosphérique pour les familles et les amis. Jouez à l’écran ou découvrez la réalité augmentée et découvrez comment les objets virtuels prennent vie. »

Plus à venir aujourd’hui?

11/8: De nouveaux jeux cette semaine amènent Apple Arcade au cap des 100 titres:

11/1: Les communiqués de cette semaine sont:

25/10: Cinq nouveaux titres aujourd’hui incluent:

10/18: Quatre nouveaux jeux ont été lancés sur Apple Arcade:

10/11: Apple announced new games for its subscription service today:

Here’s a short summary of each title:

