Si la pandémie inattendue de COVID-19 a appris quelque chose à des milliers de professionnels, elle travaille sur des objectifs quotidiens, et pour beaucoup, une partie de ces défis est la recherche d’emploi.

Les informations de l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi) ont rapporté qu’il y avait plus de 15 millions 700 mille chômeurs au Mexique, en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus.

Avec des chiffres aussi drastiques et une réalité aussi dure, la gestion des talents a dû repenser dans tous les domaines et l’un d’entre eux est la préparation d’un CV qui résiste aux ravages de ce phénomène et aide ceux qui le présentent, afin de promouvoir leur travail.

Incluez des mots clés dans votre CV, en fonction des mots utilisés dans l’annonce publiée par l’entreprise

Que devrait avoir un CV au milieu de cette pandémie

Il existe une série de recommandations que nous collectons auprès de différents médias, qui se sont vu confier la tâche d’aider les professionnels à préparer un CV, à faire de ce document une bonne extension de communication, à faire connaître leurs talents.

Hays, un consultant en recrutement, a listé une série de recommandations qui vous aideront à préparer un CV intéressant et bien structuré de telle sorte que lorsqu’il est examiné par le recruteur, il attire son attention du reste des documents envoyés. Aidez votre recruteur à prendre une décision éclairée.

L’entreprise fait également une deuxième recommandation très importante, inclure des mots-clés dans votre CV, en fonction des mots utilisés dans l’annonce publiée par l’entreprise, de cette manière votre profil est plus susceptible de correspondre aux demandes de l’entreprise.

Vous devez vous assurer de convaincre votre employeur non seulement de vous embaucher, mais également que vous êtes une très bonne option d’investissement pour l’avenir. Assurez-vous que chacune des compétences que vous énumérez est meilleure que l’autre au fil du temps.

Structurez votre CV en fonction d’une séquence d’événements, qui part d’un résumé, qui résume votre profil professionnel, l’apprentissage qui vous est venu du défi et l’avantage d’être embauché par l’entreprise. 32% des personnes interrogées ne trouvent toujours pas d’emploi.

Au Royaume-Uni, 32% des personnes interrogées sont toujours incapables de trouver un emploi.

Commencez à ouvrir vos possibilités

Lee Biggins, PDG de CV-Library, veille à ce qu’il y ait une énorme concurrence pour aller travailler, il est donc temps d’ajouter de nouvelles compétences à votre CV, en fait, 51% des personnes interrogées ont déclaré vouloir apprendre de nouvelles fonctionnalités, être plus attractif pour le recruteur.

Ceci est également vérifié par une étude réalisée par la plateforme, qui garantit qu’au Royaume-Uni, 32% des personnes interrogées ne trouvent toujours pas de travail.

Les compétences non techniques les plus demandées au milieu de cette pandémie sont l’adaptabilité, le travail éthique et la résilience.

Pensez au travail à domicile

Les recruteurs, au moins certains d’entre eux, recherchent des collaborateurs capables de démontrer qu’ils peuvent travailler efficacement à domicile.

Dans une étude réalisée par eTalent, la plateforme a révélé qu’à partir d’une série d’entretiens appliqués aux responsables des ressources humaines et aux cadres supérieurs, les compétences non techniques les plus demandées au milieu de cette pandémie sont l’adaptabilité, le travail éthique et la résilience.

Ce sont les capacités que votre profil doit ajouter, afin d’avoir un CV qui compte pour les recruteurs en pleine pandémie.

L’apprentissage que nous pouvons tirer de cette série de recommandations pour améliorer un CV est que le document doit partir d’une dure réalité, qui est la pandémie inattendue de COVID-19. Ce début doit être fait de la conception aux compétences qui vous décrivent, pour rendre votre document non seulement solide, mais aussi facile à identifier.

