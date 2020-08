LES centre d’appel ils ne sont pas du tout aimés des Italiens: entre les appels aux heures les plus indécentes, les propositions qui ne vous intéressent pas et les tentatives de fraude sont toujours un ‘inconnue. De plus, en 2020, en raison de la quarantaine pour Covid-19, ces escrocs ils ont redoublé d’efforts, conscients de trouver beaucoup plus de personnes disponibles chez eux et prêts à tomber dans leurs pièges.

Voici les escroqueries téléphoniques les plus courantes

Il y a plusieurs escroqueries en place, des appels à faux centres d’appels. Parmi les plus courantes, vous pouvez trouver celle de l’activation forcée d’un abonnement ou d’un service. Se défendre contre ce mode arnaque n’est pas facile, mais avec quelques astuces simples, les escrocs n’auront aucune échappatoire. Le but de l’appel est de faire dire au destinataire de l’appel le mot «Oui». Plus tard grâce à un montage audio ad hoc il est possible de créer un appel téléphonique dans lequel vous acceptez l’abonnement verbal d’un service ou d’un abonnement dont nous ne savons absolument rien. Pour extorquer la déclaration fatidique, des questions sont posées telles que: Dois-je parler à M. …? Si oui, raccrochez ou n’oubliez pas de ne pas ne jamais en dire un phrase ou mot affirmatif.

Un deuxième type d’escroquerie implique la passage d’un opérateur à un autre, avec l’excuse que le tarif actuellement prévu pour l’utilisateur sera bientôt doublé. Evidemment, la possibilité est offerte de passer à un autre opérateur avec un prix avantageux par rapport au tarif doublé. En y regardant de plus près, l’appel n’a aucun sens logique, mais l’interlocuteur convaincant tentera de tirer parti du sentiment immédiat d’inconfort instillé chez le destinataire. Dans ce cas également, le meilleur choix est de interrompre l’appel, signaler et bloquer le numéro d’où vous avez été appelé.