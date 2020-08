Le géant de Mountain View a récemment publié une mise à jour pour son Google Pixel Buds. Google apporte ainsi des modifications visant à améliorer les fonctions et la qualité de l’audio; et introduit des innovations qui rendent les nouveaux écouteurs encore plus intéressants.

Google Pixel Buds: voici toute l’actualité introduite par le géant avec la nouvelle mise à jour!

Les Google Pixel Buds sont lancés par le géant depuis environ un mois et depuis la présentation ont suscité un intérêt particulier en raison des fonctions qui les caractérisent: il se réfère avant tout à la capacité des écouteurs à traduire en temps réel ce qui est reproduit.

Grâce à la mise à jour en question, Google apporte une série de modifications visant à améliorer la qualité audio. En fait, les utilisateurs ont désormais la possibilité d’ajuster leintensité des basses via les paramètres; et de partager des écouteurs gérer indépendamment la reproduction. Le colosse introduit alors une série d’innovations, parmi lesquelles la plus intéressante est la capacité des écouteurs à détecter des sons tels que le pleurer d’un bébé, les sirènes de véhicule d’urgence et leaboiement d’un chien, puis baissez automatiquement le volume. Une autre fonction supplémentaire est celle qui permet de connaître l’emplacement des écouteurs en cas de perte en visualisant la dernière position enregistrée.

L’introduction de Assistant Google avait déjà été accueilli avec intérêt lors du lancement du casque qui, maintenant, s’avère capable de répondre à d’autres commandes vocales. En fait, il est possible de demander à afficher le pourcentage de batterie et de gérer les commandes tactiles.