Nous avons une nouvelle liste de nouvelles qui arrivera dans les prochains jours à Xbox Game Pass. Microsoft les a officialisés et grâce à cela, nous pouvons voir que bientôt nous pourrons profiter de jeux de la qualité de Final Fantasy VII HD ou Darksiders: Genesis.

Comme d’habitude, la liste n’est pas la même pour PC et console, donc ci-dessous vous pouvez voir les jeux, la date d’incorporation et sur quelles plateformes ils seront disponibles.

Darksiders: Genèse – 6 août: Xbox Game Pass pour console, Xbox Game Pass UltimateIl se cache en dessous (ID @ Xbox) – 6 août: Xbox Game Pass pour console, Xbox Game Pass pour PC et Xbox Game Pass UltimateL’anthologie des images sombres: l’homme de Medan – 6 août: Xbox Game Pass pour console, Xbox Game Pass UltimateTrailmakers (ID @ Xbox) – 6 août: Xbox Game Pass pour console, Xbox Game Pass pour PC et Xbox Game Pass UltimateSaper (ID @ Xbox) – 6 août: Xbox Game Pass pour console, Xbox Game Pass pour PC et Xbox Game Pass UltimateCrise de Xeno (ID @ Xbox) – 6 août: Xbox Game Pass pour console, Xbox Game Pass pour PC et Xbox Game Pass UltimateFinal Fantasy VII HD – 13 août: Xbox Game Pass pour console, Xbox Game Pass pour PC et Xbox Game Pass Ultimate