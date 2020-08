MIUI 12 à venir: voici les smartphones ayant droit à la mise à jour Tecnoandroid

Vous n’avez pas encore reçu leMise à jour MIUI 12? Soyez patient, cela pourrait arriver dans quelques jours avec une prodigieuse notification OTA (over the air) qui partagera avec vous des nouvelles incroyables. De toute évidence, tous les utilisateurs ne pourront pas accéder à la nouvelle mise à jour publiée également en Italie. Seuls ceux qui sont dans ce liste officielle Bénéficiez des nouvelles fonctionnalités et graphismes 2020. Jetez un œil aux téléphones chanceux Xiaomi et Redmi adaptés aux dernières optimisations techniques.

MIUI 12: mise à jour à venir pour tous ces téléphones

Mon 9 / 9T / 9T Pro

K20, K20 Pro

Redmi Note 7 / Note 7S / Note 7 Pro

Redmi Note 8 / Note 8 Pro / Note 8T

Redmi Note 9 / Note 9s / Note 9 Pro / Note 9 Pro Max

POCOPHONE F1 / POCO F1

Mi 10 Pro / Mi 10

POCO F2 Pro / POCO X2

Mi 8 / Mi 8 Pro / Mi 8 Lite

Mi 9 SE / Mi 9 Lite

Mi 10 Lite

Mi Note 10 / Mi Note 10 Lite

Mi MIX 2 / Mi MIX 2S

Mi MIX 3

Mi MAX 3

Mi Note 3

Redmi Y2

Redmi S2

Redmi Note 5 / Note 5 Pro

Redmi 6A / Redmi 6 / Redmi 6 Pro / Redmi Note 6 Pro

Redmi Y3

Redmi 7 / Redmi 7A

Redmi 8 / Redmi 8A / Redmi 8A double

Fonctions exclusives nouveau MIUI 2020

Entre nouvelles fonctionnalités de la distribution 2020, nous trouvons:

Retour Tap: pour activer les fonctions du système en touchant à l’arrière de l’appareil

OCR: à utiliser pour copier le texte des images dans la galerie par reconnaissance intelligente de caractères

Galerie: ajout d’une barre de défilement pour la prévisualisation des photos et de nouveaux filtres pour l’optimisation avant et après la prise de vue.

Police de caractère: maintenant unifié par le système et la barre d’état

Avez-vous reçu la nouvelle version? Espace pour les commentaires et vos premières impressions.

