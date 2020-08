Ordinateur portable Tbao Tbook X9 – 279,00 $ chez Banggood

(294,18 £ / 534,42 AU $)

Le Tbook X9 n’est pas exactement un batteur mondial, mais sa récente baisse de prix a piqué notre attention. L’ordinateur portable est déjà disponible à 39% de réduction, mais les clients américains peuvent économiser 100,99 $ supplémentaires avec le code de coupon BG01Tbook.

Nous avons examiné l’ordinateur portable Tbao Tbook X9 il y a quelques semaines et avons été relativement impressionnés, mais pas vraiment époustouflés.

« C’est bien, mais pas assez pour repousser la concurrence. Une concurrence féroce à ce prix signifie qu’il y a beaucoup de candidats qui offrent la même chose pour moins ou qui offrent beaucoup plus pour la même dépense, souvent avec le même design fatigué, « nous écrivions à l’époque.

Dans un cas classique de deal-ititis, cependant, le prix du Tbook X9 a chuté quelques jours seulement après la publication de la critique. Avec le code promo BGBG01Tbook, il peut être acheté pour seulement 279 $ (plus de 25% de réduction), transformant un ordinateur portable résolument moyen en une proposition attrayante.

Le Tbook X9 est l’ordinateur portable de 15,6 pouces le moins cher du marché, doté d’un processeur décent (Intel Celeron J4115), d’une bonne quantité de mémoire (8 Go) et d’un stockage suffisamment rapide (SSD de 128 Go). C’est toujours, après tout, une question d’équilibre.

Les utilisateurs professionnels apprécieront le pavé numérique dédié, ainsi que la pléthore de connecteurs (dont quatre ports USB). La durée de vie de sa batterie est d’environ quatre heures en moyenne, tout comme l’écran Full HD, le clavier (rétroéclairé) et le grand pavé tactile.

Le X9 a un profil plutôt mince, cependant, qui nous rappelle un peu l’ancien MacBook Air d’Apple.

Bien qu’il ait certainement ses lacunes – notamment la durée de vie de la batterie et la qualité de la lunette – dans l’ensemble, cet ordinateur portable offre un excellent rapport qualité-prix, alors prenez-le pendant que vous le pouvez.

Garder à l’esprit

Si ce produit vient de Chine continentale, il faudra au moins un mois pour atteindre le Royaume-Uni ou les États-Unis (et potentiellement plus). Une taxe peut vous être prélevée directement ou par le transporteur. Avez-vous réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes, en stock et neuf? Faites-le nous savoir et nous vous lèverons notre chapeau.