Les experts prévoient une augmentation inquiétante du nombre de cas de coronavirus dans une demi-douzaine d’États du Midwest.

La liste comprend des endroits comme l’Illinois, où Chicago était en quelque sorte un point chaud du coronavirus relativement tôt pendant la pandémie.

Ces données sur une augmentation prévue des cas de coronavirus proviennent du PolicyLab de l’hôpital pour enfants de Philadelphie.

Dans un tweet mercredi, le directeur du Harvard Global Health Institute, le Dr Ashish Jha, a critiqué ce qui est devenu le statu quo actuel au sein de l’administration Trump lorsqu’il s’agit de lutter contre l’augmentation des cas de coronavirus et des décès dans les États américains. Il faisait référence à la stratégie fragmentaire, chacun pour soi consistant à laisser les États faire face à la pandémie de COVID-19 comme ils l’entendent – certains États agissant plus agressivement que d’autres – qui a permis de garantir que cette une crise sanitaire d’un siècle dure beaucoup plus longtemps qu’elle ne le devait.

«La stratégie de la Maison Blanche a toujours été de laisser les États faire cavalier seul», a tweeté Jha. «Mais nous vivons dans un seul pays avec des chaînes d’approvisionnement nationales, etc. Et les mauvaises politiques dans un État finissent par nuire à tous les Américains.» Dans une pandémie mondiale, a conclu Jha, «il s’avère qu’il est utile d’avoir un gouvernement fédéral efficace». En effet, des responsables comme lui se sont résignés ces derniers temps à l’hypothèse que la pandémie de coronavirus glissera fondamentalement dans différentes poches des États-Unis au fil du temps. À mesure que les réactions locales deviennent plus agressives, en d’autres termes, nous verrons le virus se déplacer vers une autre cible d’opportunité ailleurs aux États-Unis.

En fait, une nouvelle recherche du PolicyLab de l’hôpital pour enfants de Philadelphie a identifié certaines de ces nouvelles sections du pays qui sont préoccupantes. Sur la base de la dernière modélisation de PolicyLab, il semble que plusieurs États du Midwest vont voir des pics malheureux de cas de coronavirus en août.

«Le prochain domaine extrêmement préoccupant est le Midwest et le Upper Midwest», explique PolicyLab ici. «Il est clair maintenant que depuis l’Indiana, en passant par l’Ohio et dans le Kentucky et le Missouri, ainsi que vers le nord dans l’Illinois et le Michigan, le risque augmente considérablement dans toute la région.» De plus, poursuit l’organisation, un schéma se dessine tel que dans certaines parties de l’État qui semblent s’améliorer, le risque est plus élevé dans les grandes villes et leurs comtés respectifs.

Selon PolicyLab, les six États pourraient être les prochains points chauds de coronavirus aux États-Unis:

Michigan

Indiana

Illinois

Ohio

Kentucky

Missouri

Jetons un coup d’œil à un seul de ces États, l’Illinois (qui englobe Chicago, une ville qui a été durement touchée au début de la pandémie), pour avoir une idée de ce qui se passe ici.

La semaine dernière, l’Illinois a signalé 2050 nouveaux cas de coronavirus en une seule journée – le 8 août, qui était le total le plus élevé en une seule journée depuis le 24 mai. Cela a conduit le gouverneur de l’Illinois JB Pritzker à tenir une conférence de presse le week-end et à annoncer une série de nouvelles urgences des mesures, y compris une règle qui «permettrait aux services de santé locaux et aux organismes chargés de l’application de la loi de faire appliquer des mandats de masque et de capacité pour les entreprises qui n’ont pas voulu le faire elles-mêmes».

Indiana, en passant, est également sur cette liste en partie en raison de sa proximité avec Chicago. Le conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a récemment déclaré à ABC News que l’Indiana était un État qui «commençait à montrer cette augmentation très subtile du pourcentage de positifs parmi le total testé».

