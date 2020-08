Les gens craignent que la pandémie de coronavirus empêche la vie de revenir à la normale pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.

Le Dr Anthony Fauci a abordé ces préoccupations dans une récente interview, fournissant une estimation réelle du moment où nous pourrions vaincre le coronavirus et revenir à la normale.

Il a déclaré que le calendrier dépend de la mise en œuvre de certaines mesures de santé publique et d’un programme de vaccination qui doit être suffisamment efficace pour réduire le taux de transmission.

La nouvelle pandémie de coronavirus a déjà l’impression qu’elle existe depuis des années. Mais cela ne fait que moins de huit mois que le monde vit avec ce nouvel agent pathogène, et nous sommes loin des dernières manches de cette bataille. Certaines personnes sont revenues à la hâte à une vie normale dès que les verrouillages ont été levés, abandonnant les mesures de protection qui pourraient réduire le taux d’infection au COVID-19. Ce retour rapide à la vie normale a alimenté de nouvelles flambées qui se sont avérées encore plus importantes qu’auparavant, et plusieurs États américains sont la preuve qu’il ne faut pas rouvrir l’économie pendant une pandémie effrayante.

Les choses ne peuvent pas et ne reviendront pas comme elles étaient avant tant que la vitesse de transmission n’aura pas été considérablement réduite. Cela peut arriver une fois que les gens recommenceront à respecter les règles et une fois que les premiers vaccins commenceront à être diffusés plus largement. Mais il faudra plus d’un an aux États-Unis pour revenir à la normale. L’estimation provient du Dr Anthony Fauci, le principal expert en santé du pays et l’une des voix les plus fiables au monde sur tout ce qui concerne le COVID-19.

Bill Gates a déclaré dans quelques entretiens récents qu’il pensait que les États-Unis en finiraient avec les épidémies de COVID-19 d’ici la fin de 2021, dès que les vaccins commenceront à réduire les taux d’infection. «Vous devez admettre qu’il y a eu des milliards de dollars de dommages économiques et beaucoup de dettes, mais le pipeline d’innovation sur la mise à l’échelle des diagnostics, sur les nouvelles thérapies, sur les vaccins est en fait assez impressionnant», a déclaré Gates. «Et cela me donne l’impression que, pour le monde riche, nous devrions en grande partie être en mesure de mettre fin à cette chose d’ici la fin de 2021, et pour le monde en général d’ici la fin de 2022.»

Gates n’est pas le plus grand expert dans le domaine, mais il est fortement impliqué dans les efforts de vaccination COVID-19 et d’autres programmes médicaux via la Fondation Bill et Melinda Gates.

L’estimation de Fauci n’est pas loin de Gates. Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) est apparu sur PBS NewsHour où on lui a demandé si la pandémie de COVID-19 se terminera avant 2024. Cette estimation provient d’un article récent sur la crise sanitaire de l’historien médical Howard Markel .

Fauci a reconnu que si elle n’était pas gérée correctement, la pandémie de coronavirus pourrait «durer quelques années».

« Cependant, nous avons certaines choses à notre portée et en notre pouvoir qui, je crois, vont rendre cette projection inexacte », a déclaré Fauci. «Et c’est-à-dire que nous pouvons contrôler cela du point de vue de la santé publique. Si vous mettez en synergie et superposez des mesures de santé publique bonnes, solides, prudentes et prudentes avec un vaccin efficace, il n’est pas nécessaire qu’il soit efficace à 100%. Si vous recevez un vaccin en 2021, tout au long de l’année, je crois que d’ici la fin de l’année 2021, nous serons aussi bien que possible pour revenir à la normale. »

Fauci a précisé que le retour à la normale ne signifie pas que le virus sera éradiqué.

«Le seul virus que nous ayons éradiqué dans l’histoire de la planète a été la variole humaine», a-t-il déclaré. «Mais nous pouvons la maîtriser suffisamment pour qu’elle soit si basse qu’elle n’interfère pas avec le type de vie normale que nous souhaitons rétablir l’économie, retrouver un emploi.»

Tant que les vaccins ne sont pas prêts, Fauci affirme que les États-Unis ont une chance de réduire les flambées «si nous nous unissons de manière unifiée et cohérente».

«Port uniforme et universel des masques. Distanciation physique et sociale. Éviter les foules. Les choses extérieures sont toujours meilleures que les choses intérieures. Et lavez-vous les mains aussi souvent que possible », a-t-il dit, ajoutant que les gens devraient rester à l’écart des bars.

L’interview complète est disponible sur ce lien, tandis que la pièce de Markel peut être vue au New Yorker.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.