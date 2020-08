Malheureusement dans notre pays je crimes télématiques ils sont une tendance sans cesse croissante. Selon les données rapportées par le ministre de l’Intérieur Lamorgese concernant la sécurité de notre pays, ce type de criminalité a augmenté de 20% en un an seulement, notamment en ce qui concerne fraude informatique. Ces derniers consistent essentiellement en des vols de données sensibles par des acteurs malveillants tels que des hackers. Mais que pouvons-nous faire pour nous défendre contre ce type d’attaque?

Fraude informatique: voici quelques conseils pour éviter de tomber dans le piège

Malheureusement, il n’existe pas de solution concrète pour éliminer complètement la propagation de ces crimes télématiques, mais nous pouvons toujours essayer de réduire la probabilité que ces crimes se produisent. L’un des premiers conseils est de stocker les codes et mots de passe importants (tels que ceux de comptes bancaires ou de comptes personnels) sur un cahier ou quelque chose sur papier. Le stockage de ces données sur votre PC ou smartphone pourrait en fait être très dangereux si vous rencontrez ensuite ces fraudes informatiques.

S’il n’est pas possible d’utiliser des méthodes papier, il est tout de même conseillé de stocker ces données au format numérique mais via un dossier crypté. De cette façon, pour accéder à ces données, vous devrez entrer un mot de passe et si vous rencontrez des pirates informatiques, ils ne devraient pas être en mesure de voler vos données personnelles. En plus de cela, il est conseillé d’utiliser généralement des mots de passe très complexes avec à la fois des chiffres et des lettres majuscules et minuscules et qui ne sont pas facilement traçables. Enfin, sur PC mais aussi sur smartphone, il faut utiliser un bon logiciel antivirus et le maintenir à jour.