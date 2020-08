Sur le très célèbre réseau social Facebook de nombreux articles et surtout de nombreuses vidéos intéressantes sont publiés chaque jour. De nombreux utilisateurs aimeraient télécharger ce contenu multimédia sur leurs appareils comme PC ou smartphone Android, mais l’application elle-même ne le permet pas. Facebook, en fait, vous permet de «sauvegarder» les vidéos que nous aimons le plus mais uniquement de pouvoir les revoir plus tard et ne vous permet pas de les sauvegarder sur vos appareils. Donc comment pouvez-vous télécharger ces vidéos? Voyons comment.

Voici les méthodes pour télécharger des vidéos Facebook sur PC et appareil Android

Voyons d’abord comment télécharger les vidéos publiées sur le célèbre réseau social de Mark Zuckerberg directement sur PC. Pour télécharger des vidéos sans aucune application, vous aurez besoin se connecter via un navigateur à votre profil social, faites un clic droit sur la vidéo choisie puis sélectionnez le libellé « Enregistrer en tant que vidéo ». Nous vous rappelons cependant que pour ce faire, il sera nécessaire de se connecter à la version mobile du réseau social (le lien doit être du type https: //m.facebook.com …). Si, en revanche, vous utilisez le navigateur Chrome, vous pourrez télécharger les vidéos souhaitées en utilisant l’extension Téléchargeur vidéo Facebook.

Voyons maintenant comment télécharger les vidéos de Facebook directement sur vos appareils Android, à la fois smartphone et tablette. Encore une fois, il existe deux méthodes. Le premier est très similaire à celui des PC et consiste en fait à se connecter à votre profil Facebook directement depuis le navigateur de l’appareil Android et non directement depuis l’application. Après cela, vous devrez appuyer et maintenir la vidéo à télécharger et le mot Télécharger la vidéo apparaîtra. Alternativement, il existe également une application dédiée sur le PlayStore, c’est-à-dire My Video Downloader pour Facebook.