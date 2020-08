Le catalogue Netflix, est sans aucun doute la plus grande de toutes celles que nous connaissons des différentes plateformes de streaming sur le Web. Il présente des programmes de toutes sortes et types, des films, aux séries télévisées, aux documentaires. En parlant de séries télévisées, il y en a beaucoup qui sont suivies par des fans très différents. L’un d’eux est Riverdale, une série qui a maintenant atteint 4 saisons, mais dont un cinquième a déjà été confirmé.

Riverdale, voici toutes les dernières actualités de la série

La cinquième saison de cette série devait arriver sur Netflix vers octobre de cette année. Nous avons suivi les protagonistes jusqu’au bout et nous les verrons dans un saut temporel inattendu de 7 ans, par rapport à la saison dernière, et aux prises avec une série d’événements sur le genre dramatique pour adolescents qui ont attiré l’attention d’un large public.

Malheureusement, l’urgence sanitaire a bloqué le tournage et la production de nombreuses séries télévisées, y compris Riverdale elle-même. C’est impossible donc, pour le moment savoir combien de temps passera d’ici au moment où la saison 5 sera publiée sur la plate-forme Netflix.

Roberto Aguirre-Sacasa, show runner de la série, a déclaré: «Nous parlons et prévoyons d’introduire un saut dans le temps. Et, bien sûr, les sauts de temps se produisent généralement entre une saison et une autre, car il y a une « moquerie » dans la finale « . Comme nous le savons, le tournage de Riverdale 4 ont été suspendus suite au Coronavirus, les auteurs ont donc terminé la quatrième saison en premier, donc composé de 19 épisodes et non de 22. Sacasa révèle: «Peut-être que ce que nous allons faire est de recommencer là où nous nous sommes arrêtés, à partir des trois derniers épisodes [che dovevano essere della quarta ma che faranno parte invece della quinta stagione, ndr] et puis il y aura le saut dans le temps… après ces trois épisodes ».