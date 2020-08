Apple TV + propose des séries TV et des films originaux Apple exclusifs en qualité 4K HDR. Vous pouvez regarder sur tous vos écrans et reprendre là où vous vous étiez arrêté sur n’importe quel appareil. Apple TV + coûte 4,99 $ par mois. Voici toutes les émissions de télévision et tous les films originaux d’Apple disponibles maintenant sur Apple TV +, ainsi que les dernières bandes-annonces…

Le contenu Apple TV + est disponible exclusivement via l’app Apple TV. Vous pouvez regarder sur votre décodeur Apple TV, iPhone ou iPad comme vous vous en doutez.

L’application TV est également disponible sur d’autres plates-formes comme Amazon Fire TV, Roku et même sur le Web à tv.apple.com. Lisez cet article pour plus de détails sur tous les endroits où vous pouvez regarder Apple TV.

Apple TV + propose des comédies originales, des drames, des thrillers, des documentaires et des émissions pour enfants. Cependant, contrairement à la plupart des autres services de streaming, Apple TV + n’inclut pas de catalogue arrière d’aucune sorte.

Pour votre abonnement de 4,99 $ / mois, vous pouvez regarder tous les originaux d’Apple, comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez également télécharger pour regarder hors ligne. Apple ajoute du nouveau contenu chaque mois.

Comment regarder les émissions gratuites d’Apple TV +

L’application TV est la destination exclusive pour Apple TV +, mais l’application TV est déroutante car elle combine des émissions de télévision et des films achetables sur l’iTunes Store, que vous pouvez acheter ou louer, l’intégration de contenu d’autres applications comme Amazon Prime et BBC iPlayer et chaînes Apple TV.

L’écran Regarder maintenant ne fait pas vraiment la distinction entre le contenu que vous possédez et pouvez regarder, et uniquement les recommandations générales d’Apple. Espérons que l’interface de l’application TV sera bientôt remaniée avec de meilleures fonctionnalités et une navigation plus facile.

Mais pour le moment, le moyen le plus simple de démarrer avec Apple TV + consiste à ouvrir l’application TV, à accéder à l’onglet Regarder maintenant, puis à faire défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez l’icône circulaire de la chaîne Apple TV +. Vous devrez peut-être beaucoup faire défiler vers le bas et la position de cette icône sur la page change périodiquement.

Cependant, une fois que vous l’avez localisé, appuyez dessus et vous serez redirigé vers la page de la chaîne Apple TV +. Cela vous montre toutes les émissions et tous les films Apple TV + disponibles à regarder, séparés par catégorie comme la comédie, le drame ou le plaisir en famille.

Notez que tv.apple.com est très dépouillé par rapport à l’application TV native sur les appareils, et qu’il ne montre que le contenu original d’Apple. Le site Web et l’application Mac TV manquent de fonctionnalités clés telles que la possibilité de sauter l’intro ou les suggestions automatiques d’épisode suivant lorsque vous terminez un épisode.

Quelles émissions Apple TV + ont été renouvelées pour les deuxièmes saisons?

Le premier lot d’émissions Apple TV + est sorti le 1er novembre. Alors qu’Apple tente de développer rapidement sa bibliothèque de contenu, bon nombre de ces émissions ont été renouvelées pour la deuxième saison avant même leur première.

Jusqu’à présent, Apple a officiellement renouvelé Central Park, Dickinson, For All Mankind, Home Before Dark, Little America, Mythic Quest, See, Servant, The Morning Show, Truth Be Told et Trying.

Ce qui est moins sûr, c’est quand nous pourrons regarder les nouveaux épisodes. La pandémie de coronavirus a perturbé la production télévisuelle dans le monde, tous les projets étant actuellement incapables de filmer. Pour citer quelques exemples spécifiques, The Morning Show tournait à environ 60% la saison 2 quand ils ont dû arrêter la production, Servant filmait l’épisode 4 de 10 de sa deuxième tranche de saison et For All Mankind a environ un mois de tournage. (Dickinson a terminé le tournage de la saison 2 l’année dernière et est actuellement en post-production.)

On pense que ces émissions prévoyaient à l’origine de sortir leur deuxième saison environ un an après la première saison, vers la période d’octobre / novembre / décembre. Cette date de sortie semble moins probable maintenant compte tenu des retards. Il est possible qu’Apple recourt à des saisons fractionnées; sortir la saison deux de ses produits phares en deux moitiés, afin de sortir au moins quelques épisodes cette année.

Guide des programmes Apple TV + (mis à jour le 14 août 2020):

Regarder la bande-annonce • Sortie le 14 août • 1 saison, 10 épisodes • TV-MA

Basé sur le personnage viral d’une publicité de NBC Sports, Ted Lasso suit un entraîneur de football américain qui vient au Royaume-Uni pour diriger… une équipe de football. Ted Lasso est une comédie légère qui ne prend rien trop au sérieux.

Sortie le 30 juillet • TV-14

The Oprah Conversation est la réincarnation du format emblématique des talk-shows d’Oprah. Le format d’interview explore des sujets profonds qui affectent le monde. Dans l’épisode d’ouverture, Oprah explore le racisme dans la culture, en conversation avec Emmanuel Acho.

Regarder la bande-annonce • Sortie le 10 juillet • 1 saison, 8 épisodes • TV-14

Avec de la musique originale de Sara Bareilles, Little Voice trace le chemin d’une jeune artiste musicale essayant de se faire un nom à New York.

Regarder la bande-annonce • Sortie le 10 juillet • 1 saison, 7 épisodes • TV-PG

Une série documentaire de courte durée couvrant certaines des plus grandes histoires du sport. L’émission présente des légendes du sport telles que LeBron James, Tom Brady, Alex Morgan, Usain Bolt, Katie Ledecky et bien d’autres, alors qu’ils discutent des moments critiques qui ont défini leur carrière.

Regarder la bande-annonce • Sortie le 5 juin • 1 saison, 10 épisodes • TV-14

Un documentaire inspiré de la campagne publicitaire d’Apple «Cher». La série trouve des personnes qui ont écrit des lettres à leurs héros, développe leurs histoires et montre comment tout le monde peut être inspiré. Les visages célèbres présentés incluent Lin-Manuel Miranda, Stevie Wonder, Oprah Winfrey et Spike Lee.

Regarder la bande-annonce • Sortie le 29 mai • 1 saison, 10 épisodes • TV-14

Central Park est une série animée du créateur de Bob’s Burgers. Avec un casting qui comprend Josh Gad, Kristen Bell et Tituss Burgess, l’histoire tourne autour d’une famille de gardiens essayant de sauver l’espace vert de la ville de sa conversion en centre commercial. Le spectacle est une comédie musicale animée, avec 3-4 chansons originales par épisode.

Regarder la bande-annonce • Sortie le 1er mai • 1 saison, 8 épisodes • TV-14

Une comédie britannique amusante qui tourne autour d’un couple incapable de concevoir et de suivre le chemin de l’adoption. «Trying» stars Rafe Spall et Esther Smith.

Regarder la bande-annonce • Lire le livre connexe • Sortie le 24 avril • 1 saison, 8 épisodes • TV-14

Defending Jacob raconte l’histoire d’un avocat dont le fils adolescent a été accusé de meurtre, sur la base du best-seller du même nom. L’histoire se termine par une tournure épique que vous ne pouvez pas prévoir. La série limitée met en vedette Chris Evans, Jaeden Martell et Michelle Dockery.

Sortie le 21 avril • TV-G

Apple redémarre le classique spectacle de marionnettes Fraggle Rock avec une nouvelle série de courts métrages qui montrent comment l’amitié peut nous lier tous. Au milieu des mesures de verrouillage du coronavirus, «Fraggle Rock: Rock On» est enregistré dans les maisons de l’équipe de production, tourné sur iPhone 11.

Sortie le 17 avril • 1 saison, 9 épisodes • TV-PG

Une série qui vous emmène dans certaines des maisons les plus innovantes au monde et dans les personnes qui les ont fabriquées. La docu-série optimiste explore des habitations incroyables de partout dans le monde.

Regarder la bande-annonce • Sortie le 3 avril • 1 saison, 10 épisodes • TV-14

Basé sur l’histoire vraie de la jeune journaliste d’investigation Hilde Lysiak, Home Before Dark montre comment une jeune fille découvre un cas froid que même sa propre famille a tenté de cacher.

Sortie le 21 mars • TV-PG

Alors que tout le monde s’auto-isole, Oprah Winfrey organise des conversations vidéo avec des médecins renommés, des scientifiques, des patients en convalescence COVID-19 et les agents de santé en première ligne pour lutter contre cette pandémie. Chaque épisode est gratuit à regarder, aucun abonnement TV + n’est requis.

Regarder la bande-annonce • Sortie le 6 mars • 1 saison, 5 épisodes • TV-PG

Remake de l’émission de science-fiction classique des années 1980, la série d’anthologies Amazing Stories est produite par Steven Spielberg. Chaque épisode suit une histoire différente dans un cadre complètement différent. Avec une classification par âge adaptée aux familles, la série vise à séduire les parents et les enfants.

Regarder la bande-annonce • Sortie le 14 février • 1 saison, 5 épisodes • TV-14

Décrit comme une série documentaire en cinq parties, Visible se penche sur la représentation et le développement des personnages LGBTQ à la télévision. Il examine également les conséquences du coming out dans l’industrie de la télévision et la manière dont les attitudes ont évolué, quoique lentement.

Regarder la bande-annonce • Sortie le 7 février • 1 saison, 9 épisodes • TV-MA

Mythic Quest: Raven’s Banquet est centré sur un studio de jeux vidéo travaillant sur leur prochain jeu à succès. Cette sitcom met en vedette Rob McElhenney.

Regarder la bande-annonce • Lire le livre connexe • Sortie le 17 janvier • 1 saison, 8 épisodes • TV-14

Little America est une série d’anthologies d’une demi-heure qui explore des histoires étonnantes d’immigrants en Amérique, couvrant toute la gamme des émotions et des expériences humaines. Chaque épisode est basé sur une histoire vraie de la fonction Epic Magazine du même nom.

Regarder la bande-annonce • Lire le livre associé • Sortie le 6 décembre 2019 • 1 saison, 8 épisodes • TV-MA

Le podcasteur Poppy Parnell, interprété par Octavia Spencer, rouvre une affaire de meurtre alors que de nouvelles preuves apparaissent sur le crime sur lequel elle a initialement enquêté et diffusé dans le monde entier.

Regarder la bande-annonce • Sortie le 28 novembre 2019 • 1 saison, 10 épisodes • TV-MA

Un thriller psychologique produit par M. Night Shyamalan, raconté en 30 minutes. La famille subit la mort de son bébé à 13 semaines et obtient une poupée de remplacement comme une sorte de thérapie. La mère affligée de chagrin s’attache tellement à la poupée qu’elle engage une mystérieuse nounou pour s’en occuper.

Regarder la bande-annonce • Sortie le 1er novembre 2019 • 1 saison, 12 épisodes • TV-G

Snoopy et Charlie Brown se lancent dans une toute nouvelle aventure… dans l’espace. Suivez Snoopy dans ses démarches pour devenir astronaute de la NASA alors que le gang Peanuts explore la lune et au-delà.

Regarder la bande-annonce • Sortie le 1er novembre 2019 • 1 saison, 8 épisodes • TV-MA

Une aventure post-apocalyptique qui se déroule dans 600 ans dans le futur. La population restante de la Terre est toute aveugle. Une guerre éclate lorsque des jumeaux voyants naissent dans une tribu et la reine des terres craint que les jumeaux mythiques ne menacent son règne. Jason Momoa et Alfre Woodard stars.

Sortie le 1er novembre 2019 • TV-14

La célèbre animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey amène son Book Club sur Apple TV. Tous les deux mois, Oprah enregistre des entretiens avec l’auteur de ses choix de livres dans les Apple Store du monde entier.

Regarder la bande-annonce • Lire le livre associé • Sortie le 1er novembre 2019 • 1 saison, 10 épisodes • TV-MA

Un drame explorant la dynamique du pouvoir dans le monde des journaux télévisés du matin. L’histoire s’ouvre avec l’ancre Mitch Kessler (Steve Carell) confrontée à des allégations d’inconduite sexuelle. Le nouveau venu Bradley Jackson (Reese Witherspoon) aspire à remplacer Kessler aux heures de grande écoute et se heurte à l’animateur de longue date Alex Levy (Jennifer Aniston).

Regarder la bande-annonce • Sortie le 1er novembre 2019 • 1 saison, 13 épisodes • TV-Y

Une série de marionnettes éducatives pour enfants mettant en vedette Cody et les Helpsters, des créateurs de Sesame Street. L’émission enseigne les principes fondamentaux de la résolution de problèmes et du codage à travers le prisme d’activités comme la planification de fêtes, l’escalade d’une montagne et des tours de magie.

Regarder la bande-annonce • Lire le livre associé • Sortie le 1er novembre 2019 • 1 saison, 13 épisodes • TV-G

Redémarrage de l’émission classique pour enfants du même nom, Ghostwriter suit les aventures de quatre enfants dans une librairie hantée. Le fantôme donne vie aux classiques de la littérature et les enfants doivent résoudre les mystères qu’ils comportent.

Regarder la bande-annonce • Sortie le 1er novembre 2019 • 1 saison, 10 épisodes • TV-MA

For All Mankind explore ce qui aurait pu arriver si les Russes étaient arrivés sur la Lune pour la première fois en 1969. Cela incite le gouvernement américain à poursuivre la course à l’espace. Le spectacle forge une chronologie alternative de la NASA avec la première saison couvrant la période 1969-1974.

Regarder la bande-annonce • Sortie le 1er novembre 2019 • 1 saison, 10 épisodes • TV-MA

Dans une interprétation moderne de la vie d’Emily Dickinson, Hailee Steinfeld joue le rôle de la poète américaine incomprise dans son histoire sur le passage à l’âge adulte. Dickinson mélange des thèmes classiques et des décors soigneusement conçus avec un langage et un flair anachroniques, des personnifications de la mort, entre autres rebondissements.

Regardez la bande-annonce • Sortie le 14 août • PG-13

Un documentaire éclairant sur le Boys State 2018 au Texas, offrant un aperçu fascinant des machinations de la politique. Boys State a remporté le Grand Prix du Jury au festival de Sundance.

Regarder la bande-annonce • Lire le livre connexe • Sortie le 10 juillet • PG-13

Un thriller naval cinématographique de la Seconde Guerre mondiale avec Tom Hanks. Hanks joue Krause, un commandant lors de son voyage inaugural pour escorter un convoi de navires marchands alliés à travers l’Atlantique Nord. Le film suit leur quête alors qu’ils affrontent les sous-marins allemands qui tentent de les arrêter dans leur élan.

Regarder la bande-annonce • Sortie le 19 juin • PG

Un documentaire sur la relation paternelle dans une famille. Le film de 80 minutes commence par des entretiens avec des visages célèbres, mais s’oriente vers une exploration de la façon dont les pères des familles ordinaires gèrent les nombreux stress de la vie.

Regarder la bande-annonce • Lire le livre connexe • Sortie le 24 avril • TV-MA

The Beastie Boys Story jette un regard personnel sur les hauts et les bas du groupe au cours des 40 dernières années. Le documentaire est raconté par les membres du groupe Mike Diamond et Adam Horvitz, dans un décor de théâtre intime, et réalisé par le primé Spike Jonze.

Regarder la bande-annonce • Lire le livre connexe • Sortie le 17 avril • TV-G

Un court métrage d’animation qui suit un jeune garçon découvrant les merveilles de la nature, à l’occasion du Jour de la Terre. L’histoire est basée sur le livre best-seller d’Oliver Jeffers. Le film est raconté par Meryl Streep.

Regardez la bande-annonce • Sortie le 20 mars • PG-13

Basé sur une histoire vraie, le film suit deux hommes d’affaires qui affrontent le climat racial oppressif des années 1960 en se faisant passer pour un simple concierge et chauffeur, alors qu’ils développent secrètement leur empire commercial.

Regarder la bande-annonce • Sortie le 6 décembre 2019 • R

Hala met en lumière une adolescente qui tente d’équilibrer les libertés innées de la vie adolescente avec son éducation musulmane traditionnelle. Une romance secrète pourrait diviser complètement la relation familiale.

Regarder la bande-annonce • Sortie le 1er novembre 2019 • TV-PG

Un documentaire couvrant des images tournées sur quatre ans d’un troupeau d’éléphants voyageant à travers l’Afrique. Le film est centré sur la matriarche Athéna mais s’intéresse également aux autres espèces animales rencontrées en cours de route.

Bientôt disponible:

Long Way Up: 18 septembre

Téhéran: 25 septembre

Fondation: 2021

C’est un total de 37 émissions et films au programme jusqu’à présent. Apple TV + a beaucoup plus d’originaux en développement, la société s’engageant à ajouter du nouveau contenu chaque mois. Nous tiendrons ce message à jour avec les dernières annonces officielles du nouveau contenu Apple TV +.

