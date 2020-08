Comme promis, Sony n’a pas révélé le prix de la PS5 ni la date de lancement de la console lors de son annonce sur l’état des lieux de jeudi.

On ne sait pas quand Sony et Microsoft dévoileront les détails de disponibilité des nouvelles consoles, mais ces informations ne pourront pas être retenues plus longtemps, étant donné que la saison des fêtes approche à grands pas.

Quel que soit le coût de la PS5 et de la Xbox Series X, Microsoft a un autre avantage inattendu par rapport à Sony qui pourrait avoir de l’importance pour les acheteurs soucieux des prix cette année.

L’événement State of Play de Sony jeudi nous a donné un aperçu des différents jeux PlayStation qui se dirigeaient vers nous, mais c’était plutôt ennuyeux. Nous savions dès le début que Sony n’allait pas annoncer les prix, le calendrier de précommande ou une date de sortie. Sony joue toujours à un jeu de chat et de souris avec Microsoft, car le fabricant de la Xbox n’a pas non plus révélé ces détails. La rumeur dit que Microsoft cherche à réduire le prix de la PS5, et c’est pourquoi la société attend que Sony fasse le premier pas. Sans parler d’une série S moins chère qui devrait être annoncée bientôt. Cela dit, la série X présente déjà quelques avantages par rapport à la PS5 en termes de prix que Sony ne peut égaler. Et maintenant, Sony vient de perdre une autre bataille.

Même si la PS5 et la série X finissent par avoir le même prix exact, Microsoft détient toujours un atout important dans sa manche. C’est le programme Xbox All Access qui vous permet de payer la nouvelle console par tranches. Microsoft vous permettra également de mettre à niveau la version actuelle de la Xbox vers la série X si l’achat est effectué via une version du programme.

Outre le matériel, l’offre groupée All Access comprend Xbox Game Pass Ultimate, qui offre une collection croissante de jeux. En plus de cela, le streaming de jeux Project xCloud peut être disponible gratuitement pour les abonnés Ultimate qui ont obtenu leurs comptes via le pack All Access. Ce dernier n’est que spéculation basée sur les dernières annonces de Microsoft concernant le nouveau produit de streaming de jeux.

Si cela ne suffit pas, Sony a précisé plus tôt cette semaine que les jeux PlayStation 5 nécessiteront un contrôleur DualSense pour fonctionner. Chaque console est livrée avec un contrôleur DualSense gratuit, mais vous devrez acheter des contrôleurs supplémentaires si vous voulez jouer à des jeux PS5 avec vos amis. Le contrôleur DualSense 4 continuera à fonctionner avec les jeux PS4 qui seront pris en charge sur la PS5. Donc, si vous avez des manettes PS4 de rechange, vous pouvez continuer à les utiliser avec la PS5… mais pas pour jouer à des jeux PS5.

En comparaison, n’importe quelle manette sans fil Xbox que vous avez dans la maison fonctionnera avec la Xbox Series X. Vous n’aurez pas à en acheter d’autres pour la nouvelle Xbox.

ICYMI: Xbox Series X est rétrocompatible avec TOUS les contrôleurs Xbox One dans TOUS les jeux

🎮 Manettes Xbox officielles

✨ Manette adaptative Xbox

💪 Contrôleurs sans fil Xbox Elite

⚡️ Contrôleurs SCUF pic.twitter.com/f8URC3iJXr – Xbox UK (@xboxuk) 3 août 2020

Nous n’avons aucune idée du coût du contrôleur DualSense, mais il devrait être au moins aussi cher que les contrôleurs DualShock 4. C’est 60 $ que vous ne dépenserez pas en jeux ou en abonnements Après avoir déboursé tout cet argent pour une nouvelle console et de nouveaux jeux, personne ne voudra dépenser 60 $ de plus pour une manette s’il n’est pas obligé de le faire.

À vrai dire, le contrôleur DualSense semble être une meilleure mise à niveau du contrôleur que le contrôleur Xbox. Il dispose d’un nouveau moteur haptique que Sony a repensé pour la PS5, et il est livré avec un microphone intégré qui pourrait alimenter une fonctionnalité PS5 secrète que Sony n’a pas encore annoncée. Mais rien ne devrait empêcher le contrôleur DualShock 4 d’obtenir un support de base avec les jeux PS5.

Ironiquement, le programme de streaming de jeux xCloud de Microsoft prendra en charge les contrôleurs DualShock 4, comme le souligne Inverse. Donc, si vous envisagez de passer à la Xbox à partir d’une PlayStation 4, vous voudrez peut-être conserver certains des contrôleurs supplémentaires pour jouer à des jeux sur tablettes et smartphones.

