Combien de temps durent les disques optiques? Combien de temps vos anciens CD ou DVD conserveront-ils ces informations? Il n’y a pas de réponse concrète, mais nous savons qu’il est temps de voir s’ils ont résisté à l’épreuve du temps avant qu’il ne soit trop tard.

Si vous êtes dans cet ordinateur depuis longtemps et que vous avez eu votre temps – au moment où il signe ce message – d ‘«acheteur et téléchargeur compulsif», il est probable que vous ayez un grand nombre de vieux disques optiques avec toutes sortes de contenus. C’étaient des moments où seuls quelques privilégiés avaient accès à Internet et où nous voyions les nuages ​​dans le ciel comme des masses de glace et de cristaux d’eau. Les disques durs étaient assez chers et leur capacité était limitée, tandis que les systèmes comme le NAS étaient limités à l’environnement commercial.

Dans ce scénario et une fois que nous avons quitté l’ère des disquettes, les disques optiques, d’abord les CD puis les DVD, ont été une bénédiction et sont devenus très populaires. Même s’ils n’étaient pas bon marché au départ, lorsque des unités grand public capables d’enregistrer puis de réenregistrer sont arrivées sur le marché, l’explosion de l’utilisation a été définitive et elles sont devenues le principal support de stockage externe.

Combien de temps durent les disques optiques?

Il est probable que vous ayez franchi l’étape des commentaires et que vous ayez un grand nombre d’unités que vous utilisez peu ou pas du tout. Et stockés Dieu sait où et dans quelles conditions, car nous ne les conservons pas tous dans leur boîte et il y avait beaucoup de piles de 50 ou 100 unités où les disques étaient les uns sur les autres. Si vous pensez avoir stocké des informations pertinentes (vous ne savez jamais ce qui peut sortir d’un disque enregistré il y a 20 ans), des collections de musique ou d’autres contenus sur des disques compacts, il est temps de se mettre au travail de sauvegarde avant qu’il ne soit trop tard.

Un chiffre exact de la longévité que peuvent atteindre les disques optiques n’est pas connu. Il y a quelques années, le gouvernement canadien a publié une étude sur le sujet qui, bien que techniquement assez complète, n’a guère répondu à la question puisqu’elle se terminait par un arc très large: de 2 à 200 ans de vie.

Une grande partie dépendra de la qualité de construction initiale. La production dans les années d’utilisation maximale était énorme pour répondre à la demande et à des prix plus bas et sûrement la majorité des unités arrivées sur le marché n’étaient pas de la meilleure qualité et la dégradation chimique a pu s’accélérer entre les différentes couches qui composent les disques optiques. . En fait, dans l’étude, la durée de conservation varie considérablement selon la marque utilisée.

Couches d’un DVD

La même unité d’enregistrement utilisée et la vitesse à laquelle il a été enregistré (le plus bas est le mieux) est également une autre section qui intervient, ainsi que la manipulation ultérieure pour éviter dommages physiques tels que des rayures typiques. Aussi le même stocké pour réduire les problèmes causés par la lumière ultraviolette, les réactions aux polluants, le désengagement des couches adhésives du disque et l’oxydation du réflecteur. Température, humidité … tout influence.

L’étude canadienne est curieuse de rattraper son retard, et il y en a une similaire également intéressante de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis qui aboutit à des conclusions similaires: il n’est pas possible de déterminer la durée de vie utile d’un disque, mais tôt ou tard les informations seront perdues ou il deviendra illisible dans un lecteur conventionnel.

Comment faire des copies de disques optiques?

Copie manuelle. Le moyen le plus simple de sauvegarder d’anciennes données sur un disque consiste à déplacer le contenu vers un disque dur, un disque SSD, un lecteur flash, un NAS ou un stockage dans le cloud, à partir du même navigateur de fichiers. Cette copie manuelle peut être effectuée à partir de n’importe quel système d’exploitation en créant des dossiers séparés sur le lecteur de destination pour une meilleure organisation.

Images de disque. Vous trouverez parfois un disque d’état correct, mais il ne peut pas être lu dans le système d’exploitation que vous utilisez car il n’est pas pris en charge. Les images de disque sont idéales pour ces occasions car elles peuvent copier la structure d’un disque optique, y compris toutes les données de fichier et le système de fichiers (le cas échéant), afin qu’il puisse être répliqué plus tard sur un autre disque encore une fois si jamais vous souhaitez l’utiliser. Il existe de bonnes applications pour le faire comme nous l’avons vu dans cet article pratique.

Capacité. La capacité nécessaire pour faire des copies de sauvegarde varie énormément en fonction de l’utilisateur et du nombre de lecteurs à gérer, étant donné qu’un CD typique occupe 700 Mo et un DVD varie de 4 à 17 Go. Nous mettrions les Blu-ray de côté pour leur énorme capacité et – nous supposons – ils doivent toujours être en bon état car ils sont plus récents. Personnellement, j’ai nettoyé il y a longtemps et utilisé des disques durs que j’avais retirés des PC en les remplaçant par des SSD, en clonant des disques de collection de musique et en téléchargeant les fichiers professionnels qui apparaissaient sur le cloud.

Lecteurs. Le déclin précipité de l’utilisation des CD et des DVD dans un contexte de déclin général des formats physiques pour la distribution de contenu a mis les lecteurs de disques optiques en phase d’extinction et la plupart des nouveaux équipements ne les incluent plus. Heureusement, les lecteurs / enregistreurs externes sont bon marché, peuvent être achetés pour moins de 20 euros et fonctionnent dans les ports USB de n’importe quel ordinateur.

Et si le disque contient des erreurs? Si vous avez des disques enregistrés il y a 10, 15 ou 20 ans, vous risquez de rencontrer des erreurs sur certains lecteurs. Selon votre note, il existe plusieurs façons d’agir. Le premier est de tester avec d’autres lecteurs, car il n’est pas rare que l’un puisse le lire et d’autres pas. Ensuite, nous copierions toutes les données que nous pouvons enregistrer. Pour le reste, nous pouvons utiliser un logiciel de récupération de données comme IsoBuster. Cela fonctionne de la même manière que nous l’avons vu pour récupérer des fichiers à partir d’un PC.

Au-delà de là, nous ne pouvons pas atteindre. Si les données sont extrêmement importantes et irremplaçables, vous pouvez faire appel à un service professionnel de récupération de données médico-légales (très coûteux) pour en extraire ce qu’il en reste. Ou ce qu’ils peuvent, car s’ils subissent des dommages physiques dans les couches inférieures, c’est peut-être qu’il n’y a rien à faire. N’utilisez même pas l’astuce du dentifrice qui ne va pas au-delà d’un nettoyage en profondeur, obligatoire dans les disques optiques, ainsi que des soins de manipulation et de stockage les plus protégés possible.

Au final, c’est un médium qui finira par se dégrader. Si vous avez des piles de disques optiques accumulés, il est préférable de vous consacrer à la sauvegarde des disques importants avant qu’il ne soit trop tard.