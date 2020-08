Selon Bluespace, le retour sur investissement pour chaque peso d’expérience client est de 100 pesos

39% des consommateurs arrêteraient de s’engager avec une marque si les ressources de leur site ne se chargent pas rapidement

Les utilisateurs mobiles sont cinq fois plus susceptibles d’abandonner une application ou un site Web qui n’est pas optimisé pour ce canal

L’expérience client a toujours été essentielle pour que les entreprises obtiennent des résultats positifs à long terme. Non seulement c’est quelque chose qui a été identifié à plusieurs reprises comme la clé pour battre les plus grands leaders de l’industrie à leur propre jeu. C’est en même temps l’une des meilleures stratégies pour une marque B2B pour séduire et fidéliser ses consommateurs. De plus, c’est un point de départ crucial pour pouvoir entrer en contact avec les jeunes.

Mais au milieu de la crise sanitaire, c’est devenu encore plus important. Dans les données de Fortune, toute marque doit adapter son activité aux nouvelles expériences que les masses exigent en tant que méthodes de paiement sans numéraire. Forrester affirme que faire ce virage est essentiel au succès à long terme. Et Which-50 souligne que ni la crise n’est une excuse pour ne pas donner beaucoup au public. En ce sens, Bitso, Duolingo et Kubo Financiero ont trois conseils:

La marque doit mettre le client au centre de ses décisions

En tant qu’entreprise, vous devez à tout moment apporter des changements et réfléchir à l’évolution de l’entreprise. Cela est particulièrement vrai au milieu de la pandémie. Avec la fermeture des magasins physiques, une série de décisions ont dû être prises concernant le fonctionnement de la marque. Et avec le processus de réouverture, ces doutes continuent de s’accumuler. Comment créer un système qui priorise l’expérience client dans ces circonstances? Le mettre au centre.

Il est essentiel que toute marque puisse se mettre à la place du consommateur. Pas seulement créer des profils d’acheteurs ou créer une identité client parfaite. Non, il s’agit pour la marque de vraiment voir l’expérience d’achat comme un autre utilisateur la vivrait. Grâce à cette stratégie, vous pouvez définir les points de friction et d’inquiétude du public lors d’un contact avec la marque. Et, ainsi, commencez à prendre des décisions qui améliorent réellement l’entreprise.

Prenez le design comme une caractéristique distinctive

Plus d’une marque est consciente que son identité visuelle, ses produits et les magasins ou sites Web eux-mêmes doivent être attractifs. Cependant, c’est un facteur qui est souvent traité comme un élément secondaire. La vérité est que cela pourrait bien devenir un facteur pour les entreprises de se différencier de leurs concurrents. Il suffit de regarder des agents comme Apple, dont le succès s’explique en grande partie par la valeur esthétique de leurs logiciels et appareils.

Mais il faut aussi penser le design comme la structure même des opérations de la marque et du parcours client de ses utilisateurs. Encore une fois, Apple en est un bon exemple. Son écosystème est parfaitement créé pour que les gens aient une expérience unique et facile au sein de leurs plates-formes et appareils. Lorsque le processus d’achat ou d’utilisation d’un produit ou d’un service est si organique et dynamique, il peut vraiment se démarquer de vos concurrents.

Pariez sur un contact proche marque-utilisateur

Il y a un dernier élément qui a pris un poids énorme au milieu de la pandémie. Les gens, au cours des mois de quarantaine, ont réalisé qu’ils voulaient que les marques aient un rôle différent et plus proche avec elles. Cela implique de générer des stratégies marketing plus proches du sujet de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Mais, quand il s’agit de l’expérience client, cela implique également de savoir donner un suivi satisfaisant, quelle que soit l’opération.

Lorsque la marque est proche et utile aux clients, des liens solides sont plus susceptibles de s’établir et une fidélité à long terme à l’entreprise est créée. Il existe plusieurs façons d’atteindre cet objectif. Par exemple, utilisez des robots capables de répondre aux demandes les plus élémentaires de tous les consommateurs, quel que soit l’heure ou le jour. Cependant, il est également important qu’il existe un groupe d’opérateurs humains sympathiques et prêts à aider les gens rapidement.

