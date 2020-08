Une nouvelle étude affirme que l’endroit où vous êtes le plus susceptible d’attraper le coronavirus est chez vous.

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies de Guangzhou en Chine a retracé 3410 contacts de 391 patients atteints de COVID-19 et en a trouvé 127 qui étaient infectés. Sur les 127 infections secondaires, 105 ont eu lieu à domicile, tandis qu’une seule s’est produite dans les transports en commun.

Les patients présentant des symptômes pires se sont également avérés propager le virus plus facilement.

Cinq mois après le début de la pandémie du nouveau coronavirus, la plupart d’entre nous n’ont pas le luxe de rester à la maison toute la journée tous les jours dans l’espoir que le gouvernement fédéral fonctionnera assez longtemps pour adopter un autre programme de secours ou que les chercheurs approuveront miraculeusement un vaccin sûr et efficace. avant la fin de l’année. Nous devons prendre des risques calculés lorsque nous allons travailler, faire du shopping ou simplement sortir pour prendre l’air frais, mais il s’avère que l’endroit où vous êtes le plus susceptible d’être infecté par le COVID-19 est le seul endroit où vous serez jamais être en mesure d’éviter complètement.

Une étude publiée dans la revue médicale Annals of Internal Medicine du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Guangzhou en Chine a examiné 3410 contacts de 391 patients qui ont été testés positifs. 127 de ces contacts ont également été infectés et la grande majorité des infections secondaires sont survenues à domicile.

L’étude a examiné une variété de paramètres potentiels de transmission et a révélé qu’un pourcentage écrasant de personnes qui ont attrapé le virus à partir des cas index l’ont fait chez eux. Sur les 127 cas secondaires, 105 provenaient de contacts familiaux. 11 se sont produits dans des lieux de divertissement ou des lieux de travail, 7 dans un établissement de soins de santé et 1 seul a été retracé dans les transports en commun. À l’aide de ces données, les chercheurs ont déterminé que le risque de contracter le coronavirus chez vous si quelqu’un d’autre est infecté est le plus élevé à 10,3%. Le risque tombe à 1% dans un établissement de santé et encore plus bas à 0,1% dans les transports en commun.

Ces résultats sont en accord avec pratiquement tout ce que nous avons entendu sur le virus de l’Organisation mondiale de la santé et des centres de contrôle et de prévention des maladies jusqu’aux actualités locales et rapports anecdotiques. Une exposition prolongée dans un espace clos vous expose à un risque accru de contracter le virus.

«En Chine, la mise en quarantaine des contacts familiaux a commencé immédiatement dans des endroits désignés par les CDC locaux après le diagnostic des cas index, ce qui peut avoir entraîné un taux d’attaque secondaire relativement plus faible parmi les contacts familiaux par rapport aux études publiées dans d’autres pays», explique l’étude. «Cependant, le risque d’infection secondaire par contact familial était toujours le plus élevé par rapport aux autres paramètres de contact, car les gens passaient plus de temps à la maison, ce qui entraînait une exposition non protégée plus fréquente et plus longue que les autres paramètres de contact.»

En outre, l’étude note également que «les patients atteints d’une maladie plus sévère sur le plan clinique étaient plus susceptibles d’infecter leurs contacts étroits que les cas index moins graves». Les porteurs asymptomatiques étaient les moins susceptibles d’infecter les autres, et les cas secondaires étaient «en général cliniquement plus légers et étaient moins susceptibles de manifester des symptômes communs tels que fièvre, toux, expectoration, fatigue, myalgie et diarrhée.»

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.