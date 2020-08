Cette histoire a été initialement publiée le 19/08/2020

8 h 56 HAP le 19 août 2020 et dernière mise à jour le 22/08/2020

13 h 43 HAP le 22 août 2020.

2020 a été déjà assez difficile avec toutes les crises politiques, économiques et de santé publique auxquelles nous avons dû faire face. Il s’avère que 2020 était également censée être l’année de la 5G, du moins en ce qui concerne nos opérateurs sans fil. Nous avons parlé de la taxe 5G que nous payons pour obtenir les derniers chipsets mobiles, mais si vous êtes sur Verizon, vous pourriez être foutu d’une manière encore pire, et sans doute beaucoup plus stupide par la prochaine génération de réseaux sans fil. Verizon est toujours all-in avec une technologie coûteuse appelée 5G à ondes millimétriques (mmWave), et tous les téléphones ne la prennent pas en charge. Ainsi, Verizon s’est associé à des fabricants de téléphones pour vendre des versions personnalisées de téléphones tels que le OnePlus 8, le Galaxy A71 et, plus récemment, le LG Velvet doté de mmWave 5G. Naturellement, Verizon veut plus d’argent pour ces téléphones « UW », et c’est juste idiot quand les ondes millimétriques sont encore fondamentalement inutiles.

Les avantages de la 5G sont au mieux douteux – c’est beaucoup d’absurdités à propos de l’IoT, une nouvelle ère de haut débit mobile, et très peu d’applications dans le monde réel. Nous sommes loin de changer la façon dont nous nous connectons avec la 5G, mais nous pourrions y arriver. Cependant, mmWave 5G haute fréquence n’est pas une technologie utile dans les téléphones et peut ne jamais l’être. Il a des vitesses théoriques incroyables, mais la portée est abyssale et ne traversera même pas un seul mur. Il ne fonctionne essentiellement à l’extérieur que lorsque vous pouvez voir l’émetteur cellulaire. Alors pourquoi, alors, Verizon devient-il gaga pour mmWave? Parce que le spectre 5G milieu de bande souhaitable est extrêmement rare aux États-Unis (il y aura bientôt une vente aux enchères qui pourrait résoudre ce problème), et mmWave a permis à Verizon de déployer la 5G et de crier « d’abord! » Verizon promet un réseau 5G plus étendu à l’avenir, mais il n’y a pas encore de nouvelles sur ce front.

C’est donc un problème pour Verizon, mais cela en fait aussi votre problème. Construire un téléphone mmWave nécessite quelques compromis de conception pour faire de la place pour les antennes, ce qui ajoute au coût: les modules d’antenne mmWave coûtent cher, et vous en avez besoin de deux à quatre dans un téléphone. Pourtant, Verizon est le plus grand opérateur aux États-Unis, et si Verizon veut des téléphones Android à ondes millimétriques, c’est ce qu’il obtient. Le résultat est la marque de téléphone UW de Verizon – un surnom qui signifie qu’un téléphone prend en charge la 5G à ondes millimétriques «ultra-large bande» alors que les autres versions ne le font pas. Par exemple, le nouveau LG Velvet UW fonctionne sur la 5G de Verizon, tandis que les éditions déverrouillées et AT&T n’ont qu’une 5G inférieure à 6 GHz.

Au cours des derniers mois, Verizon a lancé six téléphones avec la marque UW, et presque tous sont plus chers que leurs homologues non UW sur d’autres opérateurs. Voici une comparaison rapide des PDSF.

Samsung Galaxy A71 5G UW – 650 $ (50 $ de plus)

LG V60 5G UW – 950 $ (150 $ de plus par rapport à T-Mobile)

OnePlus 8 UW – 800 USD (100 $ de plus)

Samsung Galaxy A51 5G UW – 550 $ (50 $ de plus)

Samsung Galaxy S20 UW – 1 000 $ (même prix)

LG Velvet UW – 700 $ (100 $ de plus)

Le Galaxy S20 est le seul téléphone repensé pour accueillir mmWave de Verizon qui ne vient pas avec un prix plus élevé, et je parierais que Samsung a quelque chose à voir avec cela. La famille S20 a été critiquée pour être trop chère au lancement, et le S20 UW n’a été lancé que bien après les versions non UW du téléphone. Le S20 sur les autres opérateurs est constamment réduit tandis que le téléphone Verizon UW est resté à 1000 $ même s’il a moins de RAM, ce qui suggère que Samsung a beaucoup de marge dans le S20 normal mais pas dans le UW S20. Avec le reste de ces appareils, vous payez une prime de 50 à 150 $ pour bénéficier du support mmWave 5G, ce qui, comme nous l’avons vu, est presque inutile. Les téléphones qui manquent de mmWave sont généralement moins chers, et ajouter au prix pour obtenir le support « UW » va à l’encontre de l’objectif d’acheter un téléphone moins cher en premier lieu. De plus, les clients de Verizon peuvent ne pas se rendre compte qu’ils dépensent plus d’argent pour la technologie réseau qu’ils n’utiliseront probablement jamais.

Un site de cellules à ondes millimétriques Verizon à Minneapolis.

Le meilleur des cas est que vous payez un supplément pour obtenir le téléphone de Verizon et peut-être qu’un jour vous verrez l’icône ultra-large bande apparaître sur le téléphone pendant plus de quelques secondes. Jusque-là, vous pouvez l’ignorer. Ce n’est pas une expérience digne d’un prix plus élevé dans mon livre. La modification du téléphone pour mmWave peut également aggraver les choses – regardez le OnePlus 8 UW. L’ajout des antennes nécessaires à l’OP8 signifiait déplacer des boutons, ce qui rend le téléphone de Verizon incompatible avec tous ces excellents étuis OnePlus.

Peut-être que les ondes millimétriques seront utiles un jour, mais je reste sceptique que cela ait du sens dans un téléphone. J’ai essayé d’utiliser la 5G de Verizon à plusieurs reprises, et c’est une expérience frustrante d’essayer de trouver un endroit où vous obtenez un bon signal. J’ai l’impression que nous sommes à nouveau en 2002 et je renonce à un téléphone à clapet dans l’air en essayant d’avoir suffisamment de barres pour vérifier ma messagerie vocale. J’ai même vu des démos professionnelles 5G s’effondrer, et celles-ci étaient dans des paramètres contrôlés. Vous ne devriez pas payer de supplément pour vivre avec ce désagrément. Économisez votre argent et ne payez pas la taxe UW de Verizon.