Nous avons évidemment tous besoin de parafoudres de haute qualité dans toutes nos maisons. En plus de vous permettre de connecter des appareils supplémentaires à chaque prise, vous protégerez également tout votre équipement en cas de surtension.

Belkin BE108230-06 Protecteur de surtension multiprise 8 prises

Barrette d’alimentation pour parasurtenseur à 8 prises avec cordon de 6 pieds / 1,8 mètre

La prise CA plate s’adapte facilement dans les espaces restreints

Protège les ordinateurs, les appareils électroménagers, le cinéma maison et les équipements de bureau contre les surtensions potentiellement dommageables

Belkin BE108230-06 Protecteur de surtension multiprise à 8 prises avec fiche plate, cordon de 6 pi

Protecteur de surtension USB à 3 prises BST300 de Belkin

Parafoudre à 3 prises avec prise CA rotative à 360 degrés

Deux ports USB (2,1 A combinés) pour charger les smartphones, tablettes et plus

Protège les appareils électroniques personnels et les petits appareils contre les surtensions potentiellement dommageables

Parasurtenseur USB Belkin BST300 à 3 prises avec prise rotative

Belkin BP108000-06 8 prises Pivot-Plug Power Strip Parasurtenseur

Barrette d’alimentation pour parasurtenseur à 8 prises avec cordon de 6 pieds / 1,8 mètre

Les sorties rotatives pratiques offrent une flexibilité accrue

Protège les ordinateurs, les appareils électroménagers, le cinéma maison et les équipements de bureau contre les surtensions potentiellement dommageables

Belkin BP108000-06 Protecteur de surtension multiprise 8 prises à prise pivotante avec cordon de 6 pi

Protecteur de surtension Conserve Switch de Belkin à 8 prises

Contrôlez l’alimentation de l’ensemble de votre système informatique en un seul clic

L’interrupteur à distance sans fil vous permet de couper l’alimentation, y compris l’alimentation de veille, jusqu’à six appareils à la fois: votre ordinateur, votre moniteur

Deux prises toujours actives restent allumées pour les appareils qui nécessitent une alimentation continue, comme votre routeur ou votre téléphone sans fil

Belkin – Protecteur de surtension Conserve 8 prises avec cordon de 4 pieds et télécommande, F7C01008q, blanc

Parasurtenseur série 12 prises pour la maison / le bureau de Belkin

Protège les appareils connectés contre les surtensions et les coups de foudre

Comprend 12 prises protégées contre les surtensions et un cordon d’alimentation robuste de 8 pieds

La prise à profil bas s’adapte facilement dans les espaces restreints et derrière les meubles

Le boîtier résistant aux dommages protège les circuits du feu, des chocs et de la rouille

Garantie à vie limitée de Belkin et garantie de 100 000 $ sur l’équipement connecté

Parasurtenseur série maison / bureau Belkin à 12 prises avec cordon de 8 pieds (gris) (BE112234-08)

