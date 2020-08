Si vous achetez un produit ou service évalué indépendamment via un lien sur

Faites-vous une faveur: annulez votre abonnement à la salle de sport si vous ne l’avez pas déjà fait et restez à l’écart de l’enfer toxique du COVID-19 dans un avenir prévisible.

Au lieu de gaspiller de l’argent tous les mois et de vous mettre vous-même et votre famille en danger, achetez plutôt des appareils d’exercice abordables sur Amazon.

Vous pouvez obtenir un superbe vélo d’exercice de style spinning pour aussi peu que 139 $, et un tapis roulant mécanique le plus vendu est disponible dès maintenant pour moins de 150 $.

Saviez-vous qu’une personne atteinte du COVID-19 n’a pas besoin de tousser ou d’éternuer dessus pour que vous attrapiez l’horrible maladie? Des études ont montré à maintes reprises que vous pouvez propager le nouveau coronavirus en chantant ou même simplement en parlant normalement, et vous répandez probablement encore plus de particules de coronavirus en respirant fortement. Avec tout cela à l’esprit, nous ne savons pas quel genre de personne folle recommencerait à retourner dans une salle de sport de si tôt pour s’entraîner. Toute cette respiration lourde et ces cris combinés à des quarts intimes inévitables sont une recette pour un désastre, mais les gymnases des régions du pays rouvrent toujours maintenant que le verrouillage des coronavirus est terminé.

Quiconque est un citoyen sensé et responsable continuera de sauter le gymnase dans un avenir prévisible. Cela dit, sauter la salle de sport ne signifie pas nécessairement sauter des séances d’entraînement. Si vous pensez que vous ne pouvez pas vous permettre une salle de sport à domicile, détrompez-vous car il existe actuellement des offres fantastiques sur Amazon sur toutes sortes d’équipements d’exercice. Au lieu de payer 50 $ ou 60 $ chaque mois sur un abonnement à un gymnase, pourquoi ne pas acheter un tapis roulant motorisé pour 235 $ ou un tapis roulant mécanique pour 148,98 $? Ou que diriez-vous d’un vélo d’exercice pour seulement 139,99 $?

Ces offres et plus sont disponibles dès maintenant dans la section exercice et fitness d’Amazon, et vous trouverez cinq options particulièrement intéressantes ci-dessous.

Tapis roulant électrique pliant Homlpope

Puissance du moteur puissant – Profitez d’un entraînement silencieux avec un puissant moteur de 2,0 CV parfait pour marcher, faire du jogging et courir dans le confort de votre propre maison, à une vitesse comprise entre 1 et 12 km / h. Le produit contient: 1 x tapis roulant électrique pliant 2.0HP 1 x manuel en anglais

Écran de protection des yeux à LED haute définition – Tapis de course avec écran de protection des yeux à LED haute définition, un total de 12 types de programmes de course peuvent être sélectionnés, et il dispose également d’un verrou de sécurité à flotteur magnétique.

Écran LCD de tapis roulant électrique pliant Motorisé en cours d'exécution 2.0HP Tapis de course Home Gym Workout Fitn… $ 235.00

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Tapis roulant mécanique 4-en-1 Weeloloe

Tapis roulant mécanique: Il s’agit d’un tapis roulant mécanique, pas d’un tapis roulant électrique – pas de courant. Charge maximale: 200 kg / 440 lb.

Tapis roulant 4 en 1: tapis roulant mécanique, panneau de redressement assis, machine en T et corde de traction, peuvent exercer la colonne vertébrale de manière flexible, exercer les muscles de la taille et resserrer les muscles du dos. En outre, nous envoyons les roues de massage pour masser votre muscle Sole.

Mini tapis roulant mécanique 4-en-1, avec tapis roulant mécanique, panneau de redressement assis, machine en T,… 148,98 $

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Vélo d’exercice magnétique pliant MaxKare

【VÉLO D’EXERCICE 3 EN 1 avec CORDE DE TENSION】 Vous pouvez convertir (bouton tournant) le vélo stationnaire en forme verticale, ce qui vous donne un exercice de haute intensité pour vous mettre au défi. Couché ou semi-récurrent vous apporte un entraînement moins intense. Les bandes de résistance à la tension des bras sont livrées avec un vélo d’exercice stationnaire, vous pouvez entraîner les muscles des bras et le haut du corps afin d’obtenir un entraînement équilibré et scientifique du corps entier

【8 NIVEAUX DE RÉSISTANCE MAGNÉTIQUE RÉGLABLE】 Ce vélo d’exercice magnétique est compatible avec différentes forces d’entraînement non seulement pour différents groupes d’âge, du débutant au professionnel et différents, mais également à différents stades de votre exercice (échauffement à un entraînement intense) grâce à 8 niveaux de magnétisme réglage de la résistance. La roue magnétique diffère d’une roue à chaîne traditionnelle, de sorte que ce vélo d’exercice garantit une expérience de conduite douce et silencieuse. Ne vous inquiétez pas du réveil de votre bébé!

【ÉCRAN LCD ET SUPPORT DE TÉLÉPHONE】 Le vélo d’exercice MaxKare comprend un support pour téléphone / tablette, vous pouvez profiter de vos divertissements préférés tout en faisant du vélo. Le pouls suit votre fréquence cardiaque et le moniteur LCD numérique affiche les données de fitness, y compris la fréquence cardiaque, le temps, la vitesse, la distance parcourue et les calories brûlées clairement. Par conséquent, vous savez si votre quantité actuelle d’exercice est adaptée à votre santé.

Vélo d'appartement Vélo stationnaire Vélo d'appartement pliable magnétique vertical couché portable avec… 171,99 $

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Vélo de spinning d’intérieur Weeloloe

【Vélo stable】 Le volant d’inertie lourd et le cadre en acier robuste du vélo d’exercice assurent la stabilité lors de la conduite. Le système d’entraînement par courroie offre une conduite plus douce et plus silencieuse que le transport par chaîne. Cela ne dérangera pas les voisins de votre appartement ou les enfants endormis.

【Corps solide】 Le cadre de type AV, le tube de cadre épaissi, la charge de 270 livres font de ce vélo d’intérieur un corps solide.C’est un excellent choix pour un vélo stationnaire. Renforcez vos jambes avec une roue plus lestée et profitez d’une conduite incroyablement douce, presque silencieuse et stable.

【Écran LCD et support de téléphone】 L’écran LCD du vélo d’exercice peut suivre votre temps, votre vitesse, la distance, les calories brûlées et l’odomètre. Le support gratuit vous permet de profiter du sport et de la musique en même temps, ce qui facilite l’exercice.

Vélo de cyclisme en salle Cycle d'exercice professionnel Vélo de sport avec moniteur numérique LCD Téléphone… 139,99 $

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Vélo elliptique SF-E905 de Sunny Health & Fitness

RÉSISTANCE: ajustez facilement l’intensité de votre entraînement avec la torsion du micro-contrôleur précis équipé de 8 niveaux de résistance magnétique.

MONITEUR NUMERIQUE AVEC PULSE: Suivez la progression de votre entraînement sur le moniteur numérique qui affiche votre temps, vitesse, distance, calories et pouls.

Entraîneur elliptique Sunny Health & Fitness SF-E905 avec 8 niveaux de résistance et creuser… 181,25 $

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

