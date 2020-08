L’arrivée des premiers vaccins contre le coronavirus permettra à la vie de revenir à la normale, a déclaré le plus grand expert de la santé au Canada lors d’un briefing.

Les gens devront respecter les consignes de sécurité pendant plusieurs années après l’arrivée des vaccins, ce qui inclut la distanciation sociale et le port de masques faciaux.

Même avec des programmes de vaccination en place, les masques faciaux peuvent être nécessaires pendant deux à trois ans de plus, a déclaré le Dr Theresa Tam.

Les experts de la santé nous disent depuis quelques semaines que le nouveau coronavirus est là pour rester. Il ne disparaîtra pas tout seul et nous pourrions ne jamais nous en débarrasser, même si des vaccins et des thérapies efficaces peuvent réduire la transmission et prévenir les complications et la mort. Ce n’est pas aussi grave qu’il y paraît. Nous vivons avec la grippe depuis bien plus longtemps que cela, et les nouvelles souches de grippe provoquent souvent leurs propres pandémies. Une fois que nous aurons des médicaments efficaces contre le COVID-19, le virus deviendra juste une autre maladie infectieuse que nous avons réussi à apprivoiser.

Malheureusement, cela prendra quelques années avant d’y arriver. Et nous devrons pratiquer la distanciation sociale et porter des masques pour les années à venir, même après que les premiers vaccins aient atteint le public. C’est selon la directrice de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, qui a averti cette semaine que les vaccins n’étaient pas une solution miracle.

Tam a déclaré lors d’un briefing mardi à Ottawa que les vaccins ne mettront pas fin rapidement à la pandémie, selon CBC.

«À ce stade, nous ne pouvons pas simplement concentrer toute notre attention [on a vaccine] dans l’espoir que ce soit la solution miracle », a déclaré Tam. «Nous devrons certainement gérer cette pandémie au cours de l’année prochaine, mais certainement [we are] planifier le long terme des deux à trois prochaines années au cours desquelles le vaccin pourrait jouer un rôle, mais nous ne le savons pas encore. »

Le médecin a souligné l’importance de la distance sociale, de l’hygiène des mains et du port de masques, et a clairement indiqué que les vaccins ne ramèneraient pas une vie normale dans un proche avenir. On ignore quelle sera l’efficacité des vaccins et combien de temps l’immunité pourrait durer. Les fabricants de vaccins doivent encore déterminer quelles doses utiliser et si les vaccins peuvent prévenir l’infection ou s’ils ne peuvent que prévenir une maladie grave. Une fois qu’un vaccin a passé les tests et reçu l’approbation réglementaire pour la distribution, il ne sera pas immédiatement disponible pour tout le monde.

«Il est probable qu’il n’y aura pas assez de vaccins pour la population», a déclaré Tam. « Il y aura donc une hiérarchisation des priorités, et nous examinons cela. » Elle a dit qu’elle était d’accord avec le Dr Anthony Fauci, qui a déclaré au Congrès la semaine dernière qu’il était «prudemment optimiste» qu’un vaccin sera disponible d’ici la fin de l’année. C’est une ligne de pensée que le principal spécialiste des maladies infectieuses entretient depuis quelques mois maintenant.

Mais Tam a ajouté que les responsables de la santé publique prévoient un scénario où des mesures de sécurité seront nécessaires pendant quelques années de plus. « [A vaccine] est une couche de protection importante », a déclaré le plus grand expert en santé du Canada. «C’est une solution très importante si nous obtenons un vaccin sûr et efficace, mais je dirais que les mesures de santé publique que nous avons en place – le genre de mesures personnelles et quotidiennes que nous prenons – devront se poursuivre.

Tam a également recommandé que les enfants de plus de 10 ans portent également des masques faciaux, et elle a déclaré que l’Agence de la santé publique du Canada publierait des directives détaillées pour la réouverture des écoles en septembre. Les États-Unis n’ont pas de telles directives.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.