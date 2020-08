Tout le monde devrait maintenant être familiarisé avec les conseils importants sur les coronavirus tels que la distanciation sociale et le port d’un masque facial.

Le conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a souligné l’importance des masques faciaux, en particulier, pour une grande partie de la pandémie de coronavirus.

Dans une nouvelle interview, cependant, Fauci dit que c’est une fois que vous pouvez enlever votre masque facial et vous adonner à une activité particulière.

De tous les conseils sur les coronavirus que nous avons entendus depuis le début de la pandémie de COVID-19 il y a six mois maintenant aux États-Unis, l’un des plus essentiels a été de porter un masque facial lorsque vous êtes à l’extérieur de la maison et ne peut pas socialement éloigner les autres. C’est pourquoi les masques faciaux sont un spectacle si omniprésent maintenant lorsque je fais mes courses régulières d’épicerie à la cible près de mon appartement, et les restaurants dans lesquels je me suis aventuré ces dernières semaines exigent que les participants gardent leur masque facial lorsqu’ils marchent vers leur table et chaque fois qu’ils se lèvent de leur table. Et c’est la raison pour laquelle des entreprises comme les transporteurs aériens ont sévèrement réprimé quiconque refuse de porter un masque facial, Delta Airlines compilant une liste noire de pilotes qui combattent la règle du masque facial – des dépliants que Delta interdit par la suite à la compagnie aérienne.

Cela dit, le conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a fait des aveux dans une interview récente qui pourrait vous surprendre, étant donné que nous n’avons entendu que le battement de tambour régulier des rappels du médecin et d’experts comme lui à adhérer religieusement à porter un masque.

Selon Fauci, qui est également le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, il y a au moins une exception aux conseils du masque facial: c’est lorsque vous êtes à l’extérieur et uniquement autour de personnes avec lesquelles vous vivez (et dont la santé, vraisemblablement, vous peut se porter garant) tout en ne voyant personne d’autre venir dans votre voisinage.

Si vous êtes engagé dans une activité dans ce cadre, vous pouvez vous sentir libre de ne pas avoir de masque, a déclaré Fauci lors d’une conversation le 13 août avec la gouverneure du Rhode Island, Gina Raimondo.

«Quand je vois des gens courir sur une plage sans personne autour d’eux, tant mieux!» Dit Fauci. « Fais le! Vous n’avez pas besoin d’être enfermé à l’extérieur. » Fauci a ajouté, dans la conversation que vous pouvez regarder ci-dessus, qu’il porte un masque facial autour du menton alors qu’il parle avec sa femme pendant qu’ils se promènent tous les jours ensemble (pour pouvoir remettre le masque en place correctement si quelqu’un d’autre s’approche ).

«Si vous vous promenez avec votre chien ou votre femme ou mari ou quelqu’un avec qui vous êtes de toute façon dans la maison, et que vous n’allez pas rester séparé d’eux, alors faites-le», dit-il. Cependant, ajoute-t-il, «je vois quelqu’un venir, je vais comme ça», démontrant le mouvement de remise en place de son masque.

Fauci faisait valoir le point dans le contexte plus large de quelque chose que les États-Unis vont essayer de faire de plus en plus pendant cette période intermédiaire avant qu’un vaccin ne se matérialise. Nous devons trouver comment reprendre une vie normale, dans le cadre des mesures de sécurité contre les coronavirus. Nous ne pouvons pas rester cachés sous le lit pendant plusieurs mois, en d’autres termes. Les gens pensent à tort que « soit vous allez vous enfermer dans un placard ou vous allez faire la fête sans masque », a déclaré Fauci, décriant ce genre de pensée binaire. C’est pourquoi nous l’avons entendu dire des choses comme celle-ci, que vous pouvez vous passer de masque dans certains environnements extérieurs, en plus de vous occuper d’activités comme le vote – les Américains devraient pouvoir le faire en personne en toute sécurité, à condition de prendre les précautions appropriées. sont suivies, dit Fauci.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.