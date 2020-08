Des changements sont sur la table face à la pandémie de COVID-19 que nous traversons. Il existe des ressources qui aident à la gestion des talents telles que le diplôme en ligne en marketing numérique enseigné par la School of Marketing.

Nous avons également partagé des expériences pour être en mesure de mettre en œuvre de meilleures stratégies sur des questions telles que l’hyperlocalisation, comme averti Diego Martinez, Spécialiste du commerce de détail pour Blue Yonder au Mexique et en Amérique latine.

Merca2.0 – Qu’est-ce que la personnalisation à grande échelle?

Diego Martínez – L’hyperpersonnalisation consiste à créer un costume sur mesure pour chacun de nous en tant que consommateur. Un exemple plus clair est lorsque nous accédons à un site d’achat en ligne et il nous montre les recommandations d’autres produits qui sont basées sur nos achats précédents sous un algorithme de préférence.

Pensons à Facebook ou Instagram et à la façon dont il y a une hyper personnalisation dans les publicités que nous voyons dans ces applications, ceci grâce aux interactions que nous faisons à travers le réseau qui permet à l’expérience au sein des applications d’être unique.

Merca2.0 – Avec la pandémie COVID-19 sur nous, il semble qu’il soit plus logique de penser à l’hyperlocation. Comment mettre en œuvre une bonne stratégie de ce type dans les moments que nous vivons?

DM – L’hyperpersonnalisation nous donne la possibilité de nous connecter de manière plus profonde et plus directe avec notre consommateur. Dans une situation comme la situation actuelle, il est plus important que jamais de bien comprendre les besoins et les leviers d’achat de nos clients.

Lorsqu’on parle d’hyperpersonnalisation, il faut tenir compte du fait que pour y parvenir, l’utilisation du Big Data et des technologies de l’information et de traitement telles que le Machine Learning est nécessaire. Sans ce type de technologie, il est pratiquement impossible de penser à une hyper personnalisation en raison du volume de données et de leur traitement. Imaginons pouvoir plaire à presque tous les goûts de nos consommateurs.

Chez Blue Yonder, nous avons créé une plateforme qui, à travers nos produits Luminate, nous permet de réaliser cette hyper personnalisation; Assortiments spécifiques, prévisions de demande très affirmées et définition d’expériences et d’espaces d’achat adéquats et optimaux.

Par exemple, certains magasins ont repensé leurs agencements avec nos outils afin d’accélérer le flux de clients dans leurs magasins ainsi que les travailleurs des entreprises qui effectuent des livraisons à domicile, en veillant à la saine distance entre chacun. Ce changement d’espaces et de magasins a un impact non seulement sur la surface de vente, mais aussi sur la marchandise exposée au consommateur, les stocks, la disponibilité des produits, etc. Nous avons des clients qui ont heureusement partagé avec nous d’excellents et bons résultats en ces termes grâce à l’utilisation de nos outils.

À mon avis, je pense que la chaîne logistique, du moins au Mexique, a répondu admirablement aux besoins de notre pays, en réalité il n’y a jamais eu de pénurie alarmante, bien qu’il y ait eu des produits tels que des gels, des gants ou des masques faciaux qui étaient difficiles à trouver. Heureusement, dans la majeure partie du pays, nous avons pu accéder aux produits les plus demandés tels que la nourriture.

Des processus dynamiques de planification des ventes et des opérations doivent être mis en œuvre pour aligner plus facilement les objectifs et les plans commerciaux et répondre rapidement aux conditions changeantes de l’environnement commercial, en particulier lorsque l’offre et la demande ralentiront pendant la période de récupération.

Une des tendances que nous observons de cette réalité est que la disponibilité du produit, ceci étant la nouvelle règle de succès pour les détaillants; Aujourd’hui, la disponibilité est plus valorisée que la variété, ce qui signifie qu’il est plus important d’avoir un produit qui répond à un besoin que d’avoir plus de variations, des offres d’un produit de plusieurs produits qui répondent à un besoin.

De plus, la gestion des stocks devient plus importante lorsqu’il est presque impossible d’anticiper le mouvement des produits. À mesure que le marché se stabilise, les entreprises pourraient détecter des inadéquations dans leur réseau de distribution qui nécessiteront une action immédiate pour déterminer quand les stocks se déplaceront pour répondre à la demande des clients.

