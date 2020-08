Waze a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour son application mobile, la prise en charge des paiements sans contact dans les stations-service partenaires aux États-Unis.

Google s’est associé à ExxonMobil et Shell pour intégrer le paiement dans l’expérience de navigation Waze.

S’arrêter dans ces stations-service lors de la navigation avec Waze déclenchera une invite de paiement de l’essence à l’aide des applications ExxonMobil ou Shell, et l’expérience de navigation Waze reprendra automatiquement une fois le paiement terminé.

Waze a introduit plusieurs fonctionnalités il y a quelques mois pour aider les conducteurs à naviguer dans la pandémie de coronavirus. Les nouveaux ajouts à l’application ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins des personnes dans les régions touchées par des épidémies de COVID-19. L’application a repéré les centres de distribution de nourriture sur la carte et a aidé les conducteurs à identifier les magasins qui prenaient en charge les cueillettes au volant et en bordure de rue. Plus tard, la société a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui peut aider les travailleurs essentiels à trouver plus facilement des places de stationnement, grâce à l’intégration avec des services tiers.

Google n’a pas arrêté d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à sa deuxième application de navigation la plus populaire. Waze a dévoilé mercredi une fonctionnalité de sécurité qui devrait être disponible dans toutes les applications de navigation: les avertissements pour les passages à niveau. Et jeudi, la société a dévoilé un autre outil intéressant qui peut améliorer la conduite, en particulier pendant la pandémie COVID-19: la prise en charge des paiements sans contact directement dans l’application.

Waze s’est associé à SpotHero et ParkWhiz aux États-Unis il y a quelques mois pour apporter des informations de stationnement à l’application. Il fait maintenant quelque chose de similaire avec ExxonMobil et Shell pour permettre aux conducteurs de payer l’essence depuis l’intérieur de l’application. Cette fonctionnalité serait utile à tout moment, pas seulement pendant une pandémie. Mais compte tenu des directives de distanciation sociale en place partout dans le monde, payer pour des choses avec le moins d’interaction possible avec les autres est certainement un grand avantage d’utiliser Waze. Cette fonction vous aidera également à toucher moins de surfaces, comme les claviers à pompe sur lesquels vous devrez appuyer pour payer avec votre carte habituelle.

Paiement sans contact Waze pour le gaz via l’application Shell. Source de l’image: Waze

Malheureusement, cette fonctionnalité ne fonctionnera pas avec toutes les stations-service que vous trouverez sur la route. Comme vous pouvez vous en douter, vous devez faire le plein aux stations Exxon, Mobil ou Shell pour profiter de cette fonctionnalité. Lorsque vous garez votre voiture dans l’une de ces stations-service, l’application Waze affiche une notification vous invitant à payer l’essence avec les applications de paiement sans contact ExxonMobil ou Shell. Vous continuerez également à gagner des récompenses grâce à leurs programmes respectifs, mais vous devrez télécharger les applications depuis l’App Store ou Google Play pour profiter de cette fonctionnalité.

Paiement sans contact Waze pour le gaz via l’application ExxonMobil. Source de l’image: Waze

Une fois votre paiement effectué, vous serez redirigé vers l’application Waze afin que vous puissiez reprendre votre voyage. La fonctionnalité ne sera disponible qu’aux États-Unis, donc les utilisateurs internationaux de Waze à la recherche d’une intégration similaire devront continuer à attendre.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.