Les montres Wear OS sont depuis longtemps à la traîne par rapport aux montres Apple Watches et aux montres basées sur Tizen de Samsung, même les meilleures smartwatches Android comme la Fossil Gen 5 étant mieux décrites comme «excentriques» ou «entravées» par le logiciel. J’utilise Wear OS depuis les premiers jours d’Android Wear – le gros pneu de ma Moto 360 d’origine me manque toujours – mais même je ne peux pas ignorer à quel point les choses sont plus fluides sur ma Samsung Galaxy Watch Active.

La semaine dernière, les développeurs Android ont publié un article de blog que nous avons vu maintes et maintes fois: il y a une autre grande mise à jour à l’horizon pour Wear OS et il s’agit de rendre les choses plus fluides et plus faciles pour les utilisateurs. Et j’aimerais voir s’ils ont réellement réussi à le faire cette fois, car j’abandonnerais ma Galaxy Watch Active en un clin d’œil pour une raison et une seule raison: les notifications sont la principale raison pour laquelle j’ai une montre intelligente, et personne ne fait mieux les notifications au poignet que WearOS.

Il y a beaucoup à aimer sur ma Watch Active, mais chaque notification nécessitant sa propre page à gauche du cadran de la montre – et ayant besoin d’au moins une touche supplémentaire pour y répondre – est exaspérante, surtout si vous sortez d’un multi -heure de réunion à plus d’une douzaine de notifications. La réponse rapide et les éléments d’action sur ces notifications sont également une parodie à côté de Wear OS – je veux dire, sérieusement, même pour répondre aux rappels quotidiens, il suffit de glisser sur cette page, de toucher pour développer, puis de cliquer sur Terminé.

Les smartwatches ont essayé de se faire passer pour de petits accessoires miracles: faire tout ce dont vous avez besoin et tout faire sans ressembler à un jouet Ben 10 ou avoir l’autonomie d’une pomme de terre. Ils suivront vos entraînements et le nombre de pas que vous avez faits aujourd’hui, ils vous aideront à rester connecté tout en vous permettant de garder votre téléphone dans votre sac à main pendant que vous essayez de travailler, et ils le feront tout avec un sourire!

Source: Android Central

Le problème est qu’aucune montre intelligente ne peut parfaitement clouer toutes les catégories: les montres Galaxy ont une interface plus zippée et un meilleur design, mais les notifications sont pénibles et vous ne pouvez pas utiliser tout Des services Google dessus, ce qui est dommage car les listes de courses Google Keep sur une Galaxy Watch faciliteraient les courses. Wear OS surveille les notifications des ongles et offre une meilleure sélection d’applications, mais la plupart des applications sont sous-alimentées et la précision de la condition physique n’est pas toujours la meilleure. Fitbit surveille la forme physique et la sensation (la plupart du temps), mais les montres intelligentes Fitbit n’ont pas une grande sélection d’applications et gèrent les notifications presque aussi mal que Samsung.

Les montres Apple sont précises, réactives et élégantes, mais vous ne pouvez pas en utiliser une dans toute son étendue sans iPhone, elles sont donc un peu discutables pour la plupart des gens qui liraient mes élucubrations sur ce site Web. Les montres Apple ont également de très petites conceptions de cadrans par rapport à Samsung et Wear OS, donc encore une fois, personne n’est parfait.

Source: Evolution de la notification centrale d’Android vers Wear OS 2.0 (à gauche) depuis Android Wear (à droite)

Mais ce que les clous Wear OS sont les notifications, qui sont de loin la catégorie la plus importante pour moi. J’ai besoin que mon poignet bourdonne et me fasse sortir de mon espace de tête lorsque je suis occupé à frapper un article, et plus important encore, je dois être en mesure d’évaluer rapidement la notification, de la gérer, puis de retourner au travail sans se perdre dans mes applications pendant une heure.

Toutes les notifications sont parfaitement empilées dans une liste déroulante, il est facile de faire glisser une notification ou d’appuyer pour l’agrandir, et la réponse rapide et la dictée vocale sont meilleures sur Wear OS que sur Galaxy. Il est également plus facile de faire défiler une montagne de notifications et de les rejeter toutes si je suis inondé de notifications redondantes auxquelles j’ai déjà répondu sur mon ordinateur portable.

Certaines des montres les plus emblématiques de la dernière décennie ont été basées sur Wear OS, de l’OG Moto 360 à la Huawei Watch originale, et il existe aujourd’hui des dizaines de montres Wear OS, bien qu’aucune ne se démarque de manière positive en dehors de un autre imitateur Apple Watch dans l’Oppo Watch.

Et s’il est facile de se plaindre des fabricants qui continuent à expédier des montres sur du matériel plus ancien – et que quiconque achète une montre Wear OS avec moins de 1 Go de RAM se prépare simplement à la frustration – même avec le matériel le plus puissant, Wear OS a plusieurs problèmes qui nécessitent adressage.

Source: Android Central

Les deux plus grands sont le décalage notable lorsque vous ouvrez des applications et la découverte d’applications. Espérons que le premier sera résolu avec la mise à jour d’automne, car c’est l’une des premières améliorations répertoriées dans l’article, mais la découverte d’applications est en fait pire qu’il y a cinq ans. Trouver des applications via le Play Store sur votre poignet, c’est comme se tirer les dents, et les parcourir à partir de votre téléphone ne fait pas grand-chose pour vous montrer des applications au-delà des meilleurs classeurs et des tendances.

Bien sûr, c’est un peu un cercle vicieux ici. Il n’y a pas beaucoup de nouvelles applications Wear OS à trouver, car il n’y a pas eu beaucoup d’incitation à concevoir des applications pour un système d’exploitation Wear stagnant, et sans une bonne sélection d’applications, Wear OS perd son avantage sur les montres Galaxy et Fitbit. Les développeurs Android disent qu’ils apportent des améliorations à Wear OS pour aider les développeurs à concevoir de meilleures applications de montre, mais nous verrons quand nous y arriverons. Ce serait bien si Google commençait avec ses propres applications. YouTube Music a cruellement besoin d’une application Wear OS maintenant que Google Play Music est en train de mourir le mois prochain.

Source: Ara Wagoner / Android Central

En attendant, cependant, je me tiens ici avec ma Galaxy Watch Active, me sentant un peu comme Charlie Brown, essayant de me convaincre que Google ne tirera pas le ballon et me laissera à plat sur le dos. Les montres Wear OS ont été en grande partie reléguées dans la poubelle ou des atrocités de créateurs trop chères; c’est une blague, mais ils pourraient bel et bien être bons si Google pouvait simplement se ressaisir.

