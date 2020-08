Il fut un temps où créateurs de pages Web Ils ont joué avec les possibilités offertes par le design de l’époque. Le résultat était interfaces étonnantes et futuristes. Dans d’autres cas, des imitations de bureaux d’ordinateur avec des icônes amusantes. Ceci est la page personnelle de Simone Marzulli.

Mais au-delà de son succès dans la conception de son site internet, qui imite un bureau de système d’exploitation Oracle Solaris, sa page attire l’attention pour une collection privée. Il s’avère que ce ingénieur logiciel, né en Italie mais vivant actuellement en Irlande, possède une collection d’interfaces informatiques et de systèmes d’exploitation virtuels.

Il y en a pour tous les goûts, comme une version virtuelle du premier navigateur Web de l’histoire, appelée Internet et il a fonctionné sur les machines NeXT avec le système d’exploitation L’étape suivante. Mais il y a plus.

Un musée en ligne de bureaux virtuels

En réalité, Simone Marzulli recueille des sites et des pages Web qui imitent les interfaces de bureau comme Windows ou Linux. Ou comme l’exemple mentionné précédemment, L’étape suivante, qui était basé sur UNIX.

On retrouve, par exemple, la page personnelle d’Ash Kyd, qui imite le design de Windows 95. Une façon amusante de faites-vous connaître au monde. Il existe également des applications web pratiques comme une version web du mythique Winamp appelé Webamp. Il vient avec un playlist par défaut dont vous pouvez profiter depuis n’importe quel navigateur Web moderne.

Dans Bureaux Web, c’est ainsi que s’appelle ce musée en ligne, vous retrouverez des souvenirs des années 90 comme un Windows inspiré de Britney Spears ou une version plus ou moins fonctionnelle de Windows 98. Vous les verrez même avec l’ordinateur de Dennis Nedry dans Jurassic Park en une seule version très bien recréé mais pas très fonctionnel.

Vous trouverez également des projets sympas comme une démo d’OS.js, un système d’exploitation écrit en JavaScript et cela fonctionne à partir du navigateur Web. Ou avec CloudDesk, un système d’exploitation cloud avec des outils de base.

Plus de curiosités de Bureaux Web. Une page qui explique les tenants et aboutissants de Windows 1.0 avec une conception qui imite le système d’exploitation de Microsoft. Windows XP a également sa propre version en ligne recréée. Et si tu veux juste jouer Dragueur de mines Windows 95, vous trouverez une version en ligne sur ce lien.

En bref, avec Bureaux Web Vous passerez un bon moment à découvrir que les pages Web peuvent imiter les bureaux d’hier et d’aujourd’hui ou même imiter les systèmes d’exploitation moderne.