Les développeurs WhatsApp ont apporté beaucoup de changements ces derniers temps, avec des améliorations des autocollants et des arrière-plans de chat personnalisés à venir. Maintenant, il semble qu’ils se préparent à ramener une petite mais utile fonctionnalité qui facilite le partage de photos lorsque vous êtes pressé.

Comme les utilisateurs de WhatsApp le savent, lorsque vous écrivez un message dans l’application, il y a deux icônes de partage à droite de la zone de texte. L’une d’elles permet d’ouvrir l’application appareil photo du téléphone et une autre de joindre des images de la galerie, des contacts, des fichiers audio, des documents et de partager votre position.

WhatsApp se prépare pour une nouvelle mise à jour

Cette deuxième icône vous proposait un autre raccourci pour ouvrir l’application appareil photo de votre téléphone, mais plus tôt cette année, la société mère de WhatsApp, Facebook, a décidé de remplacer ce bouton. À sa place se trouve maintenant un lien vers les salles de messagerie, une fonctionnalité récemment publiée qui vous permet de passer des appels vidéo avec jusqu’à 50 contacts.

Maintenant, cependant, il semble y avoir eu un changement d’opinion dans les coulisses. WABetaInfo, spécialisé dans l’analyse des nouvelles versions bêta de WhatsApp, a découvert une « feuille de partage » repensée dans la version bêta d’iOS avec le lien de la caméra restauré, ainsi qu’un look légèrement plus propre et plus intelligent pour toutes les icônes.

On ne sait pas encore quand cette fonctionnalité sera déployée dans la version finale de WhatsApp, mais les tests bêta publics des nouvelles fonctionnalités de l’application sont généralement assez courts, nous ne serions donc pas surpris si le bouton de la caméra secondaire réapparaît pour tous les utilisateurs dans les semaines à venir. .