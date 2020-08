WhatsApp compte plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde

C’est l’application de messagerie la plus utilisée du côté ouest, ce qui représente un défi pour éviter la propagation de contenu viral

Google, Twitter et Snapchat sont d’autres plateformes qui ont combattu la désinformation

Pour de nombreux spécialistes, les applications de messagerie sont déjà l’un des principaux domaines où les marques vont contester l’attention des consommateurs, le fait que plus de 41 millions de messages mobiles en une minute en ligne, selon les données Domo, soutient cette prémisse. On sait également que WhatsApp Il est l’un des messagers les plus populaires, ce qui est bien, mais cela implique des défis.

Plus à une époque comme celle où nous vivons aujourd’hui au niveau mondial, où les plateformes numériques sont devenues la principale étape d’interaction, de communication et d’information pour des millions de personnes. Cependant, la prolifération des messages haineux, des théories du complot et de la désinformation est devenue un problème.

Une nouvelle fonction pour aider à vérifier

Le problème a été attaqué par Google, Twitter, Snapchat et Facebook. Précisément, WhatsApp, La propriété de la société Menlo Park commence à se déployer un nouvel ajustement de son application dans le but de fournir aux utilisateurs plus de ressources pour confirmer les informations qu’ils consomment.

À cet égard, le messager a officiellement lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux gens de Recherchez immédiatement un contexte supplémentaire sur tout lien ou message reçu qui a été « hautement transféré ».

Pour cela, un nouveau bouton avec une loupe Dans les chats présentant ces caractéristiques, et donc, lorsque l’utilisateur clique dessus, sera lié à « des résultats sur l’actualité ou d’autres sources d’informations sur le contenu reçu ».

« La fonction de recherche Internet sera mise en œuvre à partir du 3 août au Brésil, en Espagne, aux États-Unis, en Italie, en Irlande, au Mexique et au Royaume-Uni », a déclaré WhatsApp dans un article de blog, tout en détaillant cela pour cela il est nécessaire de compter les dernières versions d’Android, iOS et WhatsApp Web.

En bref, l’idée est d’éviter aux utilisateurs de truquer et de ne pas commettre de délocalisations ou de croire à de fausses informations, ce qui s’est produit à plusieurs reprises ces derniers mois, même avec des personnages très influents sur les plateformes numériques ou des dirigeants de opinion et information.

Attaque de bloc technologique

Rappelons que cette fonctionnalité a lancé un test bêta en mars dernier dans le cadre des différentes mesures testées par Facebook pour répondre aux préoccupations concernant la diffusion de la désinformation COVID-19 via l’application.

En plus de cela, WhatsApp a également fixé une limite pour le transfert des messages en chaîne ou qui ne sont considérés comme viraux qu’une seule fois pour chaque utilisateur; Cela se fait automatiquement une fois qu’il est identifié que le message a été transmis plus de cinq fois au total.

L’objectif est d’ajouter à l’application de messagerie au blocage un accord a été conclu avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin de pouvoir bloquer les fausses nouvelles et la désinformation afin de limiter ou stopper leur propagation.

Ainsi, par exemple, Facebook et Twitter offrent depuis des semaines des espaces et des annonces dans lesquels l’OMS diffuse du contenu pour contrer les informations inexactes, erronées et même malveillantes sur le virus. De plus, ils redirigent les recherches associées au coronavirus vers des informations officielles.

De son côté, Google a imposé des restrictions sur le type de publicité dans son moteur de recherche lié au COVID-19, parmi lesquelles, celle qui interdit à un contenu ou à une publicité de «capitaliser ou chercher à bénéficier d’une situation sensible-catastrophe naturelle, conflit, décès, urgence de santé publique ou autre événement tragique ».

