Il ne fait aucun doute que l’une des fonctions les plus attendues par les utilisateurs de WhatsApp c’est de pouvoir utiliser votre compte sur plusieurs appareils en même temps. Ce support multi-appareils est quelque chose sur lequel les développeurs de Facebook, la société propriétaire de WhatsApp, travaillent depuis longtemps et que nous savons aujourd’hui est un peu plus proche.

Comme indiqué par WABetainfo, WhatsApp prépare un outil qui nous permettra transférer l’historique des conversations de notre compte WhatsApp d’un appareil à un autre, facilitant ainsi leur synchronisation.

Cet outil est une étape cruciale, car vous devez non seulement transférer les fichiers, mais vous devez le faire de manière cryptée. Selon cette filtration, le transfert doit se faire via une connexion WIFI et nous permettra de relier jusqu’à 4 appareils au total.

Pour le moment, cela n’est pas visible même dans la version bêta, car il s’agit d’une fonctionnalité qui serait testée en interne, mais qui montre clairement que la mise en œuvre progresse étape par étape.

