Les campagnes de fausses nouvelles de WhatsApp ont augmenté pendant la nouvelle pandémie de coronavirus, la désinformation sur les origines et les remèdes du COVID-19 devenant virale.

Facebook vient de déployer une toute nouvelle fonctionnalité qui peut, espérons-le, réduire le nombre de partages d’histoires virales, car les gens pourront rechercher instantanément sur le Web plus d’informations sur un lien entrant pouvant promouvoir de fausses informations.

La fonctionnalité sera progressivement déployée dans le monde entier et sera disponible sur iPhone, Android et WhatsApp Web.

L’une des pires choses qui se produisent pendant la pandémie du nouveau coronavirus est l’attaque constante de fausses informations sur les médias sociaux. Toutes sortes de théories de conspiration folles et de remède contre le COVID-19 se répandent comme une traînée de poudre sur les applications de messagerie instantanée, et il faudra un certain temps avant que les entreprises de technologie puissent résoudre ce problème. Nous avons tous des membres de la famille qui partagent certaines de ces histoires dès qu’ils accèdent à Internet et, espérons-le, nous essayons tous de démystifier raisonnablement les affirmations au fur et à mesure qu’elles arrivent. Mais la réalité n’est souvent pas digne de devenir virale , et les gens pourraient être plus susceptibles de croire aux fausses informations sur le virus qu’à ce qui se passe dans le monde.

En tant qu’application de chat la plus populaire au monde, WhatsApp est l’un des endroits où les fausses nouvelles prospèrent et où elles peuvent devenir virales malgré tout. WhatsApp est la seule application de chat de Facebook qui prend en charge le cryptage de bout en bout, ce qui est une fonctionnalité intéressante à avoir dans les applications mobiles. Mais cela signifie que Facebook ne peut proposer aucune idée pour bloquer la propagation de fausses nouvelles, de campagnes liées aux coronavirus ou d’autres campagnes. Facebook essaie de rendre plus difficile la diffusion des théories du complot, et la société vient de publier ce qui est facilement l’un des meilleurs outils pour lutter contre les fausses campagnes d’information: Google.

L’une des choses que je conseille souvent aux gens de faire lorsqu’ils reçoivent de fausses nouvelles est de faire une recherche rapide en ligne et de voir ce qu’ils peuvent trouver sur l’actualité, la source de nouvelles et les personnes impliquées dans l’histoire qu’ils sur le point de partager. Cela peut être plus facile à faire si vous maîtrisez les smartphones, mais tous les utilisateurs qui diffusent de la désinformation sur WhatsApp ne savent pas comment se déplacer entre les applications et vérifier les nouvelles sans effort.

La nouvelle fonctionnalité WhatsApp «Rechercher sur le Web» permet aux utilisateurs de vérifier les liens entrants en recherchant le sujet en ligne dans l’application. Source de l’image: WhatsApp

C’est là que la dernière fonctionnalité de WhatsApp entre en jeu, comme le montre l’exemple ci-dessus. Supposons que vous receviez le lien d’une histoire qui vous dit que l’eau d’ail peut guérir le COVID-19. C’est évidemment faux. Nous savons tous que l’ail tue les vampires, alors quand la prochaine pandémie de vampire frappera, c’est là que nous l’utiliserons. Certaines personnes partageraient encore ce message avec d’autres, et avant que vous ne le sachiez, les responsables de la santé doivent le démystifier. Comme je l’ai déjà dit, la réalité ne devient pas virale et certaines personnes finiront par croire que l’eau d’ail peut les sauver du coronavirus.

À l’avenir, vous pourrez utiliser Google pour rechercher sur le Web d’autres articles sur le lien que vous venez de recevoir. Appuyez simplement sur la loupe et vous serez dirigé vers une recherche Google dont les résultats s’afficheront dans l’application.

WhatsApp a expliqué dans un article de blog que votre vie privée est toujours protégée pendant la recherche. « Cette fonctionnalité fonctionne en permettant aux utilisateurs de télécharger le message via leur navigateur sans que WhatsApp ne voie le message lui-même », a déclaré la société.

La fonction de «recherche sur le Web» sera progressivement déployée sur différents marchés, à commencer par le Brésil, l’Italie, l’Irlande, le Mexique, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. La fonctionnalité sera disponible sur iPhone, Android et sur le Web.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.