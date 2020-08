Ce 2020 s’est ouvert avec le 5G et le débat ouvert autour de lui, le nouveau réseau de cinquième génération, bien qu’ayant étonné par ses performances incroyables, a également allumé les feux de la discorde, divisant littéralement la communauté en deux, entre ceux qui manifestement et justement ils croient au progrès et à la sécurité du nouveau réseau et ceux qui craignent que les hautes fréquences utilisées dans le réseau peut créer des problèmes de santé.

Tout cela, en plus de nourrir une vive controverse liée à la 5G, a également suscité de nombreuses angoisses de certains utilisateurs liées entièrement à l’utilisation du rayonnement électromagnétique dans les smartphones, de ceux utilisés pour la connexion WiFi à ceux utilisés pour les connexions bluetooth classiques.

Rayonnement nocif ou craintes non fondées?

Tout d’abord, commençons par dire que les 3 technologies basent leur fonctionnement sur l’utilisation d’ondes électromagnétiques et non d’ondes ionisantes, ces dernières étant nettement plus énergétiques que les premières et donc capables de changer la nature même des atomes en les déchirant un électron.

En particulier, nous avons que le La 5G fonctionne sur les réseaux haute fréquence, soit 700Mhz, 3600Mhz et 26Ghz, dont le premier des trois qui sera vendu par les émetteurs numériques terrestres lors du passage au DVBT2.

le Wifi au lieu de cela, présent substantiellement dans tous les salons du monde, il fonctionne actuellement aux fréquences établies de 2,4 GHz et 5 GHz mais, avec la prochaine évolution à venir sur le marché, il offrira également les bandes 1 et 7 GHz.

Pour quel souci Bluetooth au lieu de cela, il fonctionne dans la bande 2,45 GHz et pour réduire les interférences, le protocole divise la bande en 79 canaux et bascule entre les différents canaux 1 600 fois par seconde.

Actuellement, il n’y a pas d’études scientifiques qui attestent d’une possible corrélation entre ce type d’ondes électromagnétiques et des problèmes de santé, donc bien qu’il ne soit évidemment pas conseillé de rester attaché à l’oreille pendant des jours entiers, il n’y a toujours pas de démonstration scientifique d’un possible danger. .

Méfiez-vous de toutes les autres fausses nouvelles qui attestent des dangers de la 5G, par exemple, puisque la même fréquence nous investit désormais également dans l’utilisation du numérique terrestre et n’a toujours causé aucun problème de santé à personne.