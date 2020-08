Microsoft a apporté des modifications majeures à Windows 10 depuis sa sortie en 2015. Il ne fait aucun doute qu’à cet égard, mises à jour semestrielles ont joué un rôle fondamental, une réalité qui ne va pas changer à court ou long terme, puisque ledit système d’exploitation est encadré, on le sait, sous un modèle de service.

À partir de Windows Latest, ils nous disent que Microsoft a utilisé la version 19041.450 pour sauver une petite partie de Windows 7, et l’a intégré en tant que section de Mises à jour facultatives, dans lequel l’utilisateur peut trouver des correctifs et des mises à jour qui ne doivent pas être installés, tels que ceux de sécurité, par exemple, mais qui peuvent être utiles pour l’utilisateur.

Ce mouvement me semble assez réussi, car il nous permet de trouver mises à jour de pilotes qui peuvent nous aider à résoudre certains problèmes compatibilité, sans avoir à chercher par nous-mêmes et sans passer par le gestionnaire de périphériques.

Comme beaucoup de nos lecteurs le savent, les mises à jour semestrielles de Windows 10 sont très sensible aux incompatibilités au niveau du pilote. Ceci, combiné à la négligence de nombreux utilisateurs et à la stratégie de Microsoft de publier des mises à jour tous les six mois, est devenu un problème majeur qui pourrait être résolu, en partie, grâce à cette section de mises à jour facultatives avec des pilotes mis à jour.

Voici comment fonctionne la section des mises à jour facultatives dans Windows 10

Dans l’image que nous vous laissons juste au-dessus de ces lignes, nous pouvons voir l’apparence provisoire de cette nouvelle section. Cela n’a pas de mystère, en haut il est clairement indiqué qu’il s’agit de mises à jour optionnelles, et juste en dessous l’utilisateur est averti que s’il a des problèmes spécifiques l’un des pilotes répertoriés peut vous aider à les résoudre. Sinon, Windows Update les gardera à jour.

La nouvelle section des mises à jour facultatives se trouve inclus avec la mise à jour d’août qui a reçu la mise à jour Windows 10 mai 2020, également connue sous le nom de Windows 10 2004. Il devrait atteindre d’autres versions précédentes de ce système d’exploitation dans les prochains mois, mais nous n’avons toujours pas d’informations concrètes.

Comme vous l’avez peut-être imaginé, il existe une différence importante entre cette section de mises à jour de pilotes facultatives et la solution alternative que nous pouvons utiliser via le gestionnaire de périphériques, et c’est que la première affiche les résultats uniquement lorsqu’il identifie de nouveaux pilotes approuvés et validés, tandis que le second nous permet de rechercher à tout moment et via différentes sources pour des appareils spécifiques.