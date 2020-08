Microsoft a annoncé une poignée d’améliorations pour son intégration Android-à-Windows Your Phone et la diffusion en continu d’applications lors de l’événement déballé de Samsung le 5 août. Les changements révélés ont apporté des outils tels qu’un lanceur d’applications sur votre bureau et la possibilité d’épingler des applications à votre barre des tâches et au menu Démarrer. Eh bien, maintenant que vous pouvez réellement obtenir un Note20 ou un Note20 Ultra, Microsoft a commencé à déployer la fonctionnalité au grand public et n’est plus une exclusivité « Insider ».

La nouvelle est une gracieuseté du blog Windows de Microsoft. Bien que la compatibilité des appareils semble toujours limitée aux téléphones Samsung selon la documentation officielle, ces pages n’ont pas non plus été mises à jour pour mentionner le dernier matériel de Samsung – même si je m’attendrais à ce que cela fonctionne avec le Note20 Ultra que vous avez peut-être récemment acheté.

En plus de cela, il y a d’autres exigences matérielles, comme l’exécution d’une version récente de Windows 10, la dernière application Votre téléphone (disponible sur APK Mirror si la mise à jour ne vous a pas encore été fournie) et une connexion Wi-Fi partagée.

Microsoft note que le déploiement de la fonctionnalité sera progressif (et apparemment côté serveur0, donc cela peut prendre quelques jours pour apparaître. Et si vous rencontrez des problèmes, assurez-vous d’envoyer des commentaires avec des détails. Une FAQ avec des instructions de configuration est également disponible. ici, et rappelez-vous que la prise en charge de l’exécution de plusieurs applications à la fois est prévue pour plus tard cette année.