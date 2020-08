Les Chromebooks sont, par définition, des ordinateurs portables exécutant Chrome OS de Google. Mais cela ne signifie pas que vous êtes limité à l’exécution d’applications Web comme à leurs origines et que le support a été étendu au point de faciliter également Windows sur les Chromebooks.

Ces dernières années, les Chromebooks ont augmenté leur potentiel de manière extraordinaire et constituent aujourd’hui une alternative sérieuse à Windows et Mac dans presque tous les cas d’utilisation de l’ordinateur. L’amélioration est venue du côté matériel et aussi du côté logiciel. Oubliez les premiers modèles arrivés sur le marché au début de la décennie. Ils étaient nécessaires pour ouvrir le marché en raison de leur faible coût, de leur simplicité d’utilisation et de leur facilité d’administration, les clés de leur énorme succès dans le segment éducatif.

Aujourd’hui, ils sont autre chose. D’une approche globale du cloud et des applications Web de Chrome, Google a élargi le support avec l’exécution d’applications Android grâce à l’arrivée du Google Play Store sur les Chromebooks. Et puis c’est venu Linux. La société a annoncé lors de Google I / O 2019 que les Chromebooks «seraient des ordinateurs portables Linux». Ils ne préinstallent pas une distribution à utiliser, mais ils vous permettent d’exécuter des applications Linux comme si elles étaient natives s’exécutant sur des machines virtuelles. Une amélioration qui ajoute du muscle aux Chromebooks et les rend beaucoup plus intéressants.

Et maintenant Windows sur les Chromebooks

En juillet dernier, Google a annoncé un partenariat avec Parallels pour augmenter encore les capacités de ses machines. Offres Parallels logiciel de virtualisation matériel avec une technologie d’hyperviseur qui fournit la division nécessaire entre le système d’exploitation de la machine virtuelle et le matériel de la machine hôte. Essentiellement, les Chromebooks peuvent exécuter des applications Windows.

Malheureusement, l’annonce officielle ne mentionnait que les Chromebooks d’entreprise et non les appareils grand public en dehors d’un environnement géré. Le problème étant plus commercial que technique, certains ont tenté d’installer Windows sur des Chromebooks sur des machines grand public d’une autre manière.

Le développeur Mace Moneta a publié une image de Windows 10 fonctionnant dans une machine virtuelle sur son ASUS Flip C436 le week-end dernier. Selon Moneta, cela fonctionne parce que Chrome OS prend déjà en charge les machines virtuelles qui s’exécutent à l’intérieur de conteneurs et c’est ainsi que les applications Linux peuvent s’exécuter sur les Chromebooks. Il a pu installer Windows dans un conteneur dans l’espace où une distribution GNU / Linux serait normalement installée.

Moneta souligne également qu’il y a prise en charge de l’accélération matérielle Parce que le Chromebook Flip C436 utilise un noyau Linux qui prend en charge les machines virtuelles KVM ou basées sur le noyau. Très intéressant, mais cela ne signifie pas nécessairement que cette expérience peut être répliquée sur n’importe quel ancien Chromebook.

Le Flip C436 est un appareil relativement récent et puissant selon les standards Chromebook, avec un processeur Intel Core «Comet Lake» de dixième génération et au moins 8 Go de mémoire LPDDR3 et 128 Go de stockage SSD PCIe NVMe.

The Verge a jeté un coup d’œil sur l’expérience officielle du Chromebook Windows 10 pour les utilisateurs professionnels et a déjà souligné que la fonction nécessiterait un matériel relativement puissant qui – au moins – doit avoir des processeurs Core i5 et 8 Go de RAM.

Ce ne sont pas les premiers efforts pour intégrer des applications Windows sur les Chromebooks. CodeWeavers propose une version de son outil CrossOver qui le permet sur certaines machines. Mais CrossOver n’est pas une installation complète de Windows. C’est une couche de compatibilité qui vous permet d’installer et d’exécuter certains programmes.

L’idée de Google avec Parallels est d’offrir un environnement Windows 10 complet dans Chrome OS, mais permettra également aux utilisateurs lancer des applications individuelles Windows dans ses propres fenêtres au lieu d’afficher un bureau entier. De cette façon, vous pouvez facilement basculer entre les applications Windows, Linux, Android et Chrome. Un support très complet qui nécessitera le plus haut niveau de matériel possible.