En septembre 2020 aussi WindTre et Vodafone fermeront respectivement leurs services appelés Pensez-y vous et 4088 pour moi pour facturer le coût des appels à d’autres clients.

Le service Pensaci Tu de l’ancienne marque Wind vous a permis de demander les frais d’appel au numéro contacté, qui serait informé de la demande de débit avec la possibilité de décider de l’accepter ou non. Découvrons tous les détails ensemble.

WindTre est sur le point de fermer un service auparavant très utilisé

Avant juillet 2018, le service en question s’appelait Pensaci Tu 4888, qui a ensuite été changé en 4088, car le Résolution 26/08 / CIR de l’AGCOM sur les arcs de numérotation « 40 ». Ainsi, l’ex-client de la marque Wind devait composer le numéro 4088 suivi du numéro de téléphone fixe ou mobile qu’il souhaitait contacter pour accéder au service. Il n’y avait aucun frais pour le client Wind qui a contacté en utilisant Pensaci Tu.

Le client a contacté que il a accepté d’entamer la communication mais a dû engager des frais. En cas de refus de l’appel, cependant, aucun frais n’était appliqué et ceux qui ne voulaient pas être dérangés pouvaient contacter le service client et demander le blocage. La même opération était fourni pour le service Vodafone 4088 For Me, qui vous permettait d’appeler en demandant une facturation au numéro contacté à un coût par minute spécifique. Dans ce cas, la seule différence était qu’en plus de taper la chaîne 4088, le client devait entrer le code * 111 * suivi du numéro de téléphone à contacter et de la touche # (hachage).

Dans le cas du service Pensaci Tu, sur le Page WindTre Informa une communication dédiée est apparue, avec lequel l’opérateur annonce qu’à partir du 14 septembre 2020, le service ne sera plus disponible. Voici la communication de l’opérateur: « A partir du 14 septembre 2020, le service Pensaci Tu, qui permet de facturer le coût de l’appel à un client du réseau fixe WindTre, Vodafone, TIM ou Telecom Italia, ne sera plus disponible ».