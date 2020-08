WindTre ces dernières semaines, il a sans aucun doute été l’opérateur le plus actif tant dans le domaine de la téléphonie fixe que de la téléphonie mobile. Le gestionnaire a périodiquement présenté de nouvelles offres et promotions conçues pour les utilisateurs existants et pour tous ceux qui souscrivent à un abonnement.

WindTre, la meilleure offre avec 100 Giga pour tous les clients existants

Parmi les meilleures promotions de cet été, il y a un espace réservé Cube Large Summer Easy Pay. Les utilisateurs qui souscrivent à cette initiative auront à leur disposition des seuils supplémentaires pour développer le trafic Internet.

Le Cube Large Easy Pay prévoit donc l’activation d’une deuxième carte SIM sur laquelle ils seront bien automatiquement activés 100 Giga utile pour la connexion Internet. Le coût de cette initiative est d’environ 12,99 euros tous les trente jours.

La promotion est utile pour les abonnés qui ont besoin d’un supplément pour Internet. Avec Cube Large Easy Pay, il sera possible de surfer à la fois de la maison et de l’extérieur de la maison grâce à l’appareil WebCube. Avec WebCube, vous pouvez partager Internet 100 Giga avec plus de vingt appareils connectés en même temps entre smartphones, tablettes, Smart TV et même PC.

Comme le rappelle également le nom de la promotion, le coût de 12,99 euros est valable pour les utilisateurs qui activent la formule de paiement Easy Pay, ou la méthode de recharge automatique qui implique une facturation directe par carte de crédit ou compte courant. Le Cube Large est une initiative d’abonnement pour ceux qui sont déjà clients WindTre. La durée de l’abonnement est d’environ 24mois.