En ce qui concerne les super-héros, peu de personnages sont plus différents que Homme araignée et Carcajou. Peter Parker est un jeune homme ringard et peu sûr de lui qui combat le crime avec des blagues et des toiles. Logan est un professionnel grisonnant qui tranche ses adversaires avec des griffes en adamantium. Alors que les deux ont travaillé ensemble dans de nombreuses équipes de super-héros et ont même changé de corps à un moment donné, personne ne confondrait jamais l’un avec l’autre.

C’est pourquoi cela peut être un choc d’apprendre que lorsque Wolverine est apparu pour la première fois, son co-créateur Len Wein pensait qu’il devrait être un adolescent surpuissant similaire à Spider-Man!

En relation: Wolverine et Spider-Man ont déjà échangé des corps (sérieusement)

Bien que cela semble ridicule, les lecteurs doivent se rendre compte que lorsque Wolverine est apparu pour la première fois dans L’Incroyable Hulk # 180, il était encore très vierge. Mis à part son nom, son costume et ses griffes, les lecteurs ne savaient vraiment pas grand-chose du super-héros – ce qui signifie que son personnage pouvait évoluer dans plusieurs directions différentes. Notamment, puisque Wolverine n’a jamais enlevé son masque lors de sa première apparition, les gens ne savaient même pas à quoi il ressemblait vraiment ou quel âge il avait. Wein a déclaré qu’il pensait à l’origine que Wolverine devrait être un adolescent à la bouche intelligente avec une force, une vitesse et une agilité surhumaines, un peu comme un certain héros de la toile.

De plus, les griffes de Wolverine étaient à l’origine destinées à sortir de ses gants et non de ses mains – tout comme la sangle de Spider-Man n’était pas produite à partir du corps de Peter Parker (du moins pas à l’origine) mais provenait de tireurs Web artificiels. L’identité mutante de Wolverine ou le squelette d’adamantium n’a pas non plus été établie lors de sa première apparition, laissant son identité très ouverte à l’interprétation.

Peu à peu, cependant, les écrivains et les artistes ont commencé à étoffer le personnage en quelqu’un de très différent de Spider-Man. Lorsque Wolverine est réapparu dans les bandes dessinées X-Men, l’artiste David Cockrun a dessiné le visage démasqué de Wolverine comme un homme au début de la quarantaine, suggérant quelqu’un avec plus d’expérience et de maturité. Cockrun a également conçu la coiffure unique en forme de «cornes de diable» de Wolverine, qui a contribué à influencer la personnalité sournoise et dangereuse de Wolverine.

Une fois qu’il a été établi que les griffes de Wolverine faisaient partie de son corps et non des outils artificiels dans ses gants, le personnage a vraiment décollé. L’adamantium sur ses griffes a ensuite été étendu pour inclure tout le squelette de Logan, qui à son tour a inspiré une histoire pleine de douleur et de traumatisme. Wolverine ne pouvait plus être considéré comme étant à distance comme Spider-Man. Au lieu de cela, les bizarreries, différents créateurs de bandes dessinées ont introduit des écrivains et des artistes comme Chris Claremont et John Bryne pour rendre le passé et la personnalité de Wolverine encore plus sombres et plus audacieux.

Aujourd’hui, il semble inconcevable que Wolverine ait pu devenir autre chose que les fans solitaires et dangereux le connaissent sous le nom de. Comme tout bon personnage de bande dessinée, cependant, l’apparence, la personnalité, les pouvoirs et la trame de fond de Wolverine ont subi de multiples évolutions et rétrospectives avant d’arriver à une version que les lecteurs acceptent désormais comme le «vrai» Wolverine. Même ainsi, il est étrange de penser à ce qui se serait passé si certaines des idées originales de Len Wein sur Wolverine se frayaient un chemin dans le canon Marvel.

Les lecteurs seraient-ils si réceptifs à Carcajou s’il finissait par être un adolescent rusé qui pourrait perdre ses armes les plus dangereuses simplement en perdant ses gants?

Suivant: X-Men: Comment et pourquoi Wolverine de Hugh Jackman est différent dans chaque film