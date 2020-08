X Men les fans savent que Carcajou était autrefois un agent du renseignement pour le gouvernement canadien. Avec ses griffes en adamantium et son facteur de guérison, il ne fait aucun doute que Logan était un expert dans la lutte et la maîtrise de ses ennemis – souvent avec des préjugés extrêmes. Ce qui n’est pas si bien documenté, cependant, c’est à quel point Wolverine est doué en matière de déduction et d’enquête, des compétences qu’il a utilisées pour obtenir l’intelligence qui lui a été envoyée au départ.

Et à cet égard, Wolverine est un vrai maître. Après tout, avec ses sens des animaux, Logan est au courant d’une tonne d’informations qui passent inaperçues pour la plupart des gens – comme Peter Parker (alias Spider-Man) l’a découvert à son grand embarras lorsque Logan a découvert tous les secrets de Peter, avec un seul reniflement. !

Dans la série Marvel Adventures: Spider-Man, Wolverine a découvert l’identité secrète de Spider-Man simplement en traçant son odeur jusqu’à la maison Parker. Bien que le sens de l’araignée de Peter l’ait alerté de la présence de Logan, il était déjà trop tard – Wolverine savait déjà précisément qui était Peter et où il vivait. Heureusement, les X-Men et Spider-Man ont pu régler les choses pacifiquement et se sont séparés en bons termes, mais Wolverine n’en avait pas encore fini avec Spider-Man.

Dans Marvel Adventures: Spider-Man # 9, Peter a joué avec la création d’une toute nouvelle identité de super-héros pour lui-même. Estimant que la police pensait déjà que Spider-Man était un criminel, Peter et sa petite amie Chat ont proposé plusieurs identités alternatives – y compris l ‘«Agent Nine» habillé de façon criarde. Bien que Peter ait réussi à arrêter certains agresseurs en tant qu ‘«Agent Nine», ses débuts ont été gâtés par l’apparition de Wolverine, qui a battu les escrocs que Peter poursuivait, puis a qualifié l’agent Nine de «Spider-Man».

Quand Peter a demandé à Logan comment il savait qui il était, Wolverine lui a dit avec désinvolture qu’il pouvait identifier Spider-Man par son odeur. Il a poursuivi en disant qu’il savait également quel type de dentifrice Peter utilisait, ce qu’il mangeait ces derniers jours, depuis combien de temps Peter avait utilisé du déodorant pour la dernière fois (et quelle marque il utilisait), et même quel type de linge. détergent que sa tante May a utilisé. Alors que Peter commençait à se tortiller sous ces révélations, Logan ajouta joyeusement qu’il pouvait sentir les personnes avec lesquelles Spider-Man avait interagi, la quantité de maquillage qu’ils portaient et même la marque de papier toilette que Peter utilisait.

Complètement énervé par ce point, Peter a dit à Logan: «Je me sens vraiment mal à l’aise en ce moment», ce à quoi Logan sourit et répondit: «Je sais. Ta sueur en pue. Les deux se sont ensuite associés pour vaincre l’ennemi de Spidey, le vautour, mais la démonstration de Logan de ses compétences olfactives révèle définitivement ce que les sens des animaux d’un maître détective Wolverine font de lui.

Certes, Logan aurait pu mentir car il n’avait pas dit quel type de papier toilette Homme araignée utilisé – mais compte tenu du nombre de fois où l’odorat surhumain de Wolverine l’a aidé à localiser des imposteurs, des pièges et des personnes cachées, il est juste de dire Carcajou peut vraiment tout savoir sur vous avec un seul reniflement.

