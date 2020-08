Il semble qu’Apple empêche peut-être un autre développeur majeur de soumettre des mises à jour et des corrections de bogues à son application.

Matt Mullenweg, l’un des fondateurs de WordPress, a rapporté aujourd’hui que la société n’a pas été en mesure de publier des mises à jour de l’application WordPress sur iOS car leur capacité à le faire a été bloquée par Apple. Selon le développeur, Apple demande à WordPress de prendre en charge les achats intégrés pour les plans .com.

« Soyez informé de l’absence des mises à jour de @WordPressiOS … nous avons été verrouillés par l’App Store. Pour pouvoir à nouveau envoyer des mises à jour et des corrections de bogues, nous avons dû nous engager à prendre en charge les achats intégrés pour les plans .com. Je sais pourquoi cela est problématique, ouvert aux suggestions. Autoriser les autres IAP? Nouveau nom? «

Découvrez pourquoi les mises à jour de @WordPressiOS ont été absentes … nous avons été verrouillés par l’App Store. Pour pouvoir à nouveau expédier des mises à jour et des corrections de bogues, nous avons dû nous engager à prendre en charge les achats intégrés pour les plans .com. Je sais pourquoi c’est problématique, ouvert aux suggestions. Autoriser les autres IAP? Nouveau nom?

Ben Thompson, auteur et fondateur de Stratechery, a souligné que la suspension de l’application WordPress pour iOS va à l’encontre de la récente promesse de l’entreprise de ne pas empêcher les corrections de bogues pour une application bloquée par d’autres mises à jour. L’analyste va plus loin en disant que, ce faisant, Apple « tient en otage des millions de sites Web » afin de capter ses 30% de frais.

« Je suis certes perplexe quant à la raison pour laquelle Apple me refuse les mises à jour de l’application open source pour mon site Web open source parce qu’un utilisateur de cette application vend des domaines. De plus, je pensais qu’Apple n’allait plus garder les mises à jour de bogues en otage ? … Apple tient ainsi en otage des millions de sites Web pour 30% des ventes de domaines Automattic. «

WordPress (et l’application) sont GPL, et les TOS et DRM de l’App Store violent la GPL. Ainsi, seul le titulaire des droits d’auteur peut soumettre une application pour l’ensemble de WordPress, à la fois auto-hébergée et https://t.co/WHTtnmKYAZ.

Apple tient ainsi en otage des millions de sites Web pour 30% des ventes de domaines Automattic 🤷‍♂️

– Ben Thompson (@benthompson) 21 août 2020