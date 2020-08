Le fabricant chinois XCY est spécialisé dans les ordinateurs de bureau compacts, mais le dernier modèle de la société est le plus petit à ce jour. Il s’appelle le XCY Mini PC Stick et il promet un PC fonctionnel dans une taille légèrement plus grande qu’une clé USB.

Si vous vous souvenez du Intel Compute Stick, ce développement vous semblera familier. C’est un ordinateur de poche connecté à un port HDMI et à des périphériques tels qu’une souris ou un clavier transforme n’importe quel téléviseur ou moniteur en un ordinateur entièrement fonctionnel prenant en charge Windows et Linux.

Le XCY Mini PC Stick suit le concept et la conception d’Intel, y compris un petit ventilateur pour contrôler les températures. Monter un CPU Celeron N4100 (Série Gemini Lake) avec quatre cœurs de traitement et des fréquences jusqu’à 2,4 GHz, une carte graphique Intel UHD 600 intégrée et seulement 6 watts de consommation TDP. Cela devrait suffire pour la navigation Web, l’informatique de base et la lecture multimédia.

Il est accompagné de 4 Go de RAM LPDDR4-2133 et de 128 Go de stockage interne au format eMMC 5.1, extensible avec des cartes microSD. Parmi ses éléments de connectivité, on peut citer WiFi 802.11ac et Bluetooth 4.2, deux ports USB 3.0 auxquels vous pouvez connecter des périphériques, un connecteur audio 3,5 mm et un port HDMI 2.0 qui est celui que nous utilisons pour nous connecter à l’écran .

Une fois qu’Intel a abandonné le développement de ses Compute Sticks, d’autres sociétés ont suivi la voie de ces MINI-PC extrêmes et nous en avons déjà vu d’autres comme le MinisForum S41. Ils ont tous le même objectif. Fournissez à l’utilisateur un ordinateur fonctionnel qui peut être transporté n’importe où dans une poche et cliquez sur un téléviseur ou un écran d’ordinateur.

XCY Mini PC Stick, disponibilité et prix

XCY Mini PC Stick est disponible auprès de détaillants tels qu’AliExpress à un prix abordable pour n’importe quelle poche: 138 euros. XCY cite la prise en charge de Windows 10 et Ubuntu Linux, bien que nous supposions que de la même manière, vous pouvez installer d’autres systèmes d’exploitation tels que Windows 7 ou d’autres distributions GNU / Linux.

Ce n’est pas pour tous les usages ni pour tous les utilisateurs, mais le concept est fantastique: un PC fonctionnel complet que vous pouvez emporter n’importe où dans une poche et le connecter à un écran via HDMI.