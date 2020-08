Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, prononcera un discours du 10e anniversaire la semaine prochaine.La société pourrait annoncer «plusieurs nouveaux téléphones» ce jour-là. Xiaomi pourrait également dévoiler un nouvel appareil de la série Mi 10.

Xiaomi a été fondée en 2010 et organise un événement spécial pour le 10e anniversaire la semaine prochaine. Pour célébrer cette décennie, Xiaomi a annoncé que son PDG Lei Jun prononcera une adresse virtuelle spéciale le 11 août à 7h30 HE.

Selon le teaser de Xiaomi pour l’événement, Jun discutera du passé, du présent et de l’avenir de la société dans son discours d’ouverture, mais la rumeur veut que la société révèle également de nouveaux appareils le même jour.

Selon le populaire leaker Digital Chat Station, Xiaomi annoncera «plusieurs nouveaux téléphones» et d’autres «nouveaux produits» le 11 août, y compris un nouveau téléphone de la série Mi 10.

Est-ce presque une annonce officielle? Plusieurs nouveaux téléphones et nouveaux produits, dont la Mi 10 Series Super Cup, devraient sortir le 11 août. [吃瓜] – Digital Chat Station (@StationChat) 3 août 2020

Que lancera Xiaomi?

Nous n’avons pas beaucoup entendu parler des prochains téléphones Xiaomi, mais il y a des rumeurs qui font le tour des appareils en ligne.

Il y a le prétendu Redmi K30 Ultra qui devrait porter la puce MediaTek Dimensity 1000 et un écran 144Hz. Nous avons également entendu parler de deux téléphones nommés Gauguin et Gauguin Pro, qui offriraient respectivement des caméras principales 64MP et 108MP.

Des rumeurs sur un téléphone Xiaomi avec une charge rapide de 120 W, un chipset de la série Snapdragon 865 et une connectivité 5G circulent également depuis le mois dernier. Étant donné qu’Oppo, Vivo et Realme ont déjà annoncé leurs solutions de charge respectives de 120 W et plus, Xiaomi ne devrait pas être trop en retard.

En ce qui concerne le nouveau modèle Mi 10, on dit qu’il arrivera sur le marché sous le nom de Mi 10 Pro Plus, mais il n’y a aucune preuve réelle à l’appui. Nous ne savons pas non plus grand-chose des autres nouveaux produits que la société pourrait lancer lundi prochain, mais il a été question d’une smartwatch Redmi afin que nous puissions en avoir un aperçu lors de l’événement.

