Il y a beaucoup d’excellents boîtiers Android TV sur le marché en ce moment, et Xiaomi lui-même a un produit décent dans cette catégorie dans la Mi Box S à 60 $ .La Mi Box S compatible 4K a été lancée il y a près de deux ans, mais elle continue d’être un alternative décente au Chromecast Ultra et au Fire TV Stick 4K.

Xiaomi jette maintenant son dévolu sur la version standard 1080p du Fire TV Stick. Ce modèle particulier est disponible pour 40 $, ce que le Mi TV Stick vendra au détail une fois qu’il fera ses débuts aux États-Unis. Le Mi TV Stick a les mêmes principes fondamentaux; vous obtenez une excellente télécommande, un accès à vos services de streaming préférés, une interface Android TV à part entière et des performances de streaming 1080p fiables.

Nous n’avons pas de détails sur la date à laquelle le Mi TV Stick sera disponible aux États-Unis, mais avec la Mi Box S officiellement disponible dans le pays, Xiaomi devrait sortir le produit dans les semaines à venir. Le Mi TV Stick devrait être lancé en Europe pour 39,99 € (45 $) et devrait être annoncé en Inde le 5 août.Voici donc ce que vous devez savoir sur la dernière solution de streaming Android TV de Xiaomi et s’il est judicieux de choisir le Mi TV Stick sur le Fire TV Stick d’Amazon.

En un coup d’oeil

Xiaomi Mi TV Stick

Conclusion: Le Mi TV Stick abaisse la barrière à l’entrée pour Android TV. Il offre des performances fiables dans une utilisation quotidienne et vous donne accès à tous vos services de streaming préférés. La télécommande vous permet d’appeler facilement Google Assistant, et Chromecast est intégré pour diffuser du contenu à partir de votre téléphone. En bref, le Mi TV Stick est le meilleur dongle de streaming Android TV que vous trouverez pour moins de 50 $.

Le bon

Interface Android TV à part entière

Chromecast intégré

Performances 1080p fiables

Grande télécommande avec boutons Assistant et Netflix

Excellent rapport qualité / prix

Xiaomi Mi TV Stick Ce que j’aime

Avec des dimensions de 92,4 x 30,2 x 15,2 mm, le Mi TV Stick est une version plus compacte du Fire TV Stick. Il y a une grande étiquette Mi sur un côté et la partie inférieure du dongle a une finition brillante. Vous obtenez un connecteur HDMI à l’avant, un port Micro-USB sur le côté, et un câble Micro-USB vers USB-A dans la boîte avec une prise murale. Vous pouvez alimenter le dongle via un port USB de votre téléviseur, et si vous n’en avez pas, vous pouvez le brancher sur l’adaptateur secteur fourni.

Le Mi TV Stick coûte le même prix que le Fire TV Stick, mais il exécute Android TV à la place.

La meilleure partie du Mi TV Stick est qu’il offre une expérience Android TV à part entière. Cela lui donne un avantage distinct sur le Chromecast, car vous obtenez une interface utilisateur qui vous permet de diffuser du contenu directement au lieu de vous fier à votre téléphone. Android TV propose également une grande sélection d’applications, et comme il intègre Chromecast, il fonctionne de la même manière qu’un Chromecast classique si vous souhaitez diffuser du contenu à partir de votre téléphone.

Le Mi TV Stick est la version de Xiaomi du Fire TV Stick, et le fait que vous ayez Android TV ici en fait un produit attrayant. Il n’y a pas beaucoup de produits de streaming Android TV à petit budget des principaux fabricants, et bien que le NVIDIA Shield TV domine ce segment, à 150 $, il coûte près de quatre fois plus que le Mi TV Stick.

J’aime Android TV car il est plus propre que ce que propose Amazon sur ses produits de streaming. Le contenu est mis en évidence sur Fire TV OS, mais sur Android TV, l’accent est mis sur les applications. Play Store propose tous les principaux services de streaming et quelques jeux, et vous obtenez plus de personnalisation en ce qui concerne l’écran d’accueil. Je préfère généralement un écran d’accueil propre, et avec Android TV, vous avez la possibilité de désactiver les «rubans», la liste à défilement horizontal des suggestions de contenu des services que vous utilisez fréquemment.

Le Mi TV Stick vous donne un accès facile à tous vos services de streaming préférés. Netflix, Prime Video et YouTube sont installés prêts à l’emploi et vous pouvez installer Disney +, HBO Max, Spotify, Twitch et des dizaines d’autres à partir du Play Store.

En ce qui concerne le matériel, le Mi TV Stick est alimenté par un chipset doté de quatre cœurs Cortex A53, et vous obtenez également 1 Go de RAM et 8 Go de stockage pour installer des applications à partir du Play Store et stocker du contenu local. Le dongle dispose d’une connectivité Wi-Fi ac et Bluetooth 4.2, et je n’ai rencontré aucun problème avec le Wi-Fi pendant mon utilisation.

Il n’y a aucun problème sur le plan des performances et vous obtenez une télécommande fantastique.

Xiaomi regroupe également la même télécommande que la Mi Box S compatible 4K, et c’est l’une des meilleures télécommandes que vous trouverez sur une boîte de streaming qui coûte moins de 50 $. La télécommande dispose d’un bouton pour appeler Google Assistant, d’un D-pad pour la navigation, de boutons de retour, d’accueil et de menu, de commandes de volume et de boutons dédiés pour Netflix et Prime Video.

J’utilise la Mi Box de première génération et la Mi Box S depuis plusieurs années, je sais donc ce que Xiaomi a à offrir dans cette catégorie. Dans une utilisation quotidienne, le Mi TV Stick est tout aussi fluide que le Mi Box S, et c’est parce que le matériel est presque identique ici. La Mi Box S dispose de 2 Go de RAM, mais elle utilise le même chipset.

Bien qu’il y ait eu un certain décalage au départ sur le Mi TV Stick, une mise à jour prête à l’emploi a résolu le problème. J’ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube et diffusé la deuxième saison de The Umbrella Academy sur Netflix, et je n’ai rencontré aucun problème avec la lecture du contenu. J’ai toujours eu une vidéo 1080p et je n’ai vu aucun décalage dans l’interface de Netflix.

L’utilisation du Mi TV Stick m’a rappelé les téléviseurs Mi à petit budget de Xiaomi. Xiaomi utilise également un chipset similaire et 1 Go de mémoire, de sorte que la marque sait clairement comment optimiser le matériel pour offrir une expérience d’utilisation sans décalage.

Xiaomi Mi TV Stick Quels sont les besoins de travail

Le Mi TV Stick n’a aucun inconvénient. En limitant le Mi TV Stick à 1080p, Xiaomi a éliminé le seul problème qui affectait la Mi Box S.Le matériel proposé ne gère pas vraiment la 4K, c’est donc une décision intelligente de Xiaomi de se concentrer sur le streaming 1080p ici.

Vous devrez peut-être utiliser un câble d’extension HDMI pour brancher le Mi TV Stick sur votre téléviseur.

En raison de la conception du dongle lui-même, vous pouvez rencontrer des problèmes pour brancher le Mi TV Stick directement sur le port HDMI de votre téléviseur – en particulier si vous utilisez les ports HDMI à côté. C’était le cas pour moi, j’ai donc dû utiliser un câble d’extension HDMI. Amazon en fournit un prêt à l’emploi avec Fire TV Stick, mais Xiaomi ne le fait pas ici, vous devrez donc acheter un câble d’extension si vous rencontrez ce problème.

J’aurais aimé voir un câble d’extension HDMI dans la boîte, mais à part cela, il ne manque vraiment rien avec le Mi TV Stick. J’utilise le dongle depuis un peu plus de cinq jours maintenant, et je mettrai à jour ce post après quelques semaines une fois que j’aurai plus d’utilisation à mon actif.

Concours Xiaomi Mi TV Stick

Le challenger évident du Mi TV Stick est le Fire TV Stick d’Amazon à 40 $. Il offre la même valeur et des performances similaires dans une utilisation quotidienne, mais vous obtenez Fire TV OS au lieu d’Android TV et Alexa au lieu de Google Assistant. Si vous avez déjà investi dans l’écosystème d’Amazon, le Fire TV Stick est peut-être la meilleure option.

Ensuite, il y a le Google Chromecast. La variante de troisième génération est maintenant disponible pour 30 $, mais vous manquez une télécommande et il n’y a pas d’interface utilisateur ici – vous devrez utiliser votre téléphone pour diffuser du contenu sur le Chromecast.

Il y a aussi le Roku Express à 30 $, qui vous permet de diffuser du contenu 1080p et d’accéder à vos services de streaming préférés. L’inconvénient ici est qu’il n’y a pas de connectivité Wi-Fi ac et que l’interface Roku n’est peut-être pas au goût de tout le monde.

Bien sûr, si vous recherchez une boîte de streaming capable de gérer la lecture 4K, il y a toujours le Fire TV Stick 4K à 50 $ ou la Mi Box S. à 60 $.

Xiaomi Mi TV Stick Devriez-vous l’acheter?

Pour qui c’est

Si vous recherchez un dongle de streaming Android TV

Si vous êtes à la recherche de valeur

Si vous recherchez l’intégration de Chromecast intégré et de l’Assistant Google

Si vous avez besoin d’un dongle de streaming offrant des performances fiables

À qui ce n’est pas

Si vous voulez une boîte de streaming 4K

Le Mi TV Stick est essentiellement un Fire TV Stick qui exécute Android TV. Tout, de la marque à l’emballage orange, est clairement dérivé d’Amazon, mais le fait que vous ayez Android TV ici fait du Mi TV Stick une très bonne option pour moins de 50 $. Il n’y a pas beaucoup de produits Android TV dans cette catégorie des principaux fabricants, et Xiaomi en profite clairement.

Le Mi TV Stick est l’un des meilleurs dongles de streaming à petit budget.

Si vous avez un téléviseur plus ancien et que vous devez ajouter de l’intelligence, le Mi TV Stick est le produit idéal pour votre cas d’utilisation. Vous en avez beaucoup plus pour votre argent qu’avec un Chromecast ordinaire, et la télécommande est la même que celle fournie avec les téléviseurs Mi de Xiaomi et la Mi Box S.Le Mi TV Stick offre des performances sans décalage au quotidien. utilisation, il y a Chromecast intégré et l’intégration de Google Assistant, et dans l’ensemble, vous obtenez juste une grande valeur.

Tant que vous êtes d’accord pour être limité au contenu 1080p, le Mi TV Stick est l’un des meilleurs boîtiers de streaming à petit budget que vous pouvez acheter aujourd’hui.

4,5

sur 5

Le Mi TV Stick sera bientôt en vente en Inde, et avec la Mi Box compatible 4K au prix de 3499 ₹ 46) dans le pays, Xiaomi cherchera à fixer le prix du Mi TV Stick de manière beaucoup plus agressive. Si je devais deviner, je vois le Mi TV Stick au prix de 2499 ₹ (33 $) en Inde, mais nous devrions en savoir plus sur ce front le 5 août.

Le Mi TV Stick fera également ses débuts en Europe dans les semaines à venir pour 39,99 € (45 $), et le dongle devrait également arriver aux États-Unis cette année.

Diffusez partout

Xiaomi Mi TV Stick

Le meilleur dongle de streaming Android TV à petit budget

Le Mi TV Stick abaisse la barrière à l’entrée pour Android TV. Il offre des performances fiables dans une utilisation quotidienne et vous donne accès à tous vos services de streaming préférés. La télécommande vous permet d’appeler facilement Google Assistant, et Chromecast est intégré pour diffuser du contenu à partir de votre téléphone. En bref, le Mi TV Stick est le meilleur dongle de streaming Android TV que vous trouverez pour moins de 50 $.

