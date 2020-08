Xiaomi a annoncé un partenariat avec Disney Plus Hotstar pour présenter rapidement les derniers films de Bollywood aux utilisateurs de Mi Smart TV à travers l’Inde.

À partir du 31 juillet, les utilisateurs de Mi Smart TV pourront profiter d’un accès anticipé à une demi-douzaine de films de Bollywood. La fonction de bannière multiplex sur les téléviseurs Mi permettra aux téléspectateurs d’accéder à ces films deux heures avant la sortie officielle à 17h30.

(Crédit d’image: Xiaomi)

Avec ce lien, Xiaomi améliore son premier accès du premier jour aux utilisateurs de Mi TV Patchwall. Les films qui seront diffusés tôt aux utilisateurs de Patchwall incluent Lootcase, Laxmmi Bomb, Bhuj: The Pride of India, Sadak 2, etc. Les consommateurs peuvent profiter des films les plus attendus de 2020 mettant en vedette certains des principaux acteurs de l’industrie cinématographique indienne.

L’interface PatchWall est spécialement conçue pour l’Inde et est disponible pour tous les téléviseurs Mi. C’est le propre skin de Xiaomi pour Android TV. Le PatchWall 3.0 est profondément intégré avec plus de 23 partenaires de contenu qui réunissent du contenu local et mondial à la table dans plus de 16 langues, ce qui donne l’une des plus grandes bibliothèques de fournisseurs de vidéo à la demande.

Avec l’intégration PatchWall, vous bénéficiez également d’une fonction de recherche universelle unique, qui vous permet de rechercher du contenu à partir de plus de 23 applications, sans tracas. Il permet également aux utilisateurs de sauvegarder le contenu qui ne convient pas aux enfants, avec le mode enfants. Le mode Enfants vous permet d’afficher et de parcourir facilement le contenu destiné à vos enfants sur toutes les plateformes.

Étant donné que les films sont sous la marque VIP, pour profiter du contenu, vous devez avoir un abonnement Hotstar VIP, sinon un abonnement premium.

Commentant l’intégration, Eshwar Nilakantan, responsable de la catégorie, Mi TVs a déclaré: «Comprenant les besoins des consommateurs indiens en ces temps post-COVID, nous prenons notre partenariat avec Disney + Hotstar plus loin et offrons aux cinéphiles un privilège supplémentaire de vivre l’expérience. la première de certains des plus grands films de Bollywood, deux heures avant la sortie officielle. Grâce à cette intégration industrielle unique en son genre, nous sommes convaincus que les fans de Mi et les consommateurs de tout le pays pourront profiter du premier jour, «premier spectacle» de certains des acteurs les plus talentueux de l’industrie cinématographique indienne. «