L’entreprise chinoise désormais bien connue Xiaomi a récemment présenté le nouveau Redmi K30 Ultra pour le marché chinois, qui est l’un de ses premiers smartphones équipés d’un écran OLED avec un taux de rafraîchissement élevé. Après cette marque, cependant, il semble que la société ait l’intention de défier la concurrence actuelle en proposant (peut-être globalement) un nouveau smartphone de marque Un peu avec un écran OLED et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Xiaomi est-il également prêt à défier OnePlus Nord avec son prochain Poco?

Le milieu de gamme du marché est désormais le plus intéressant puisqu’il regorge de propositions vraiment intéressantes et surtout à des prix avantageux. Les caractéristiques notables de cette gamme de prix sont, comme déjà mentionné, un prix pas très élevé (généralement égal à 400-500 €), et la présence du processeur Snapdragon 765G de Qualcomm.

Après OnePlus Nord aussi Xiaomi a l’intention de présenter un nouveau smartphone avec ces fonctionnalités. Il a été révélé par une personne au sein de l’entreprise et, selon ce qui a été rapporté, il s’agira d’un smartphone de marque Un peu. En plus de la présence de ce processeur désormais éprouvé, le nouveau terminal de la société chinoise sera équipé d’un grand écran de type OLED et surtout avec un haut taux de rafraîchissement égal à 120 Hz.

Pour le moment, nous n’avons aucune confirmation officielle, mais il est très probable que Xiaomi présentera ce nouveau smartphone non seulement en Chine mais aussi dans le monde. Nous verrons comment la situation évolue. Nous vous rappelons qu’en ce qui concerne les autres fonctionnalités, les rumeurs parlent d’un capteur photographique principal de 64 mégapixels et une batterie avec support pour le Charge rapide de 30 W.