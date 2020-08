Le secteur du sport est appelé à changer grâce au nouveau gadget de Xiaomi. A travers la marque Mijia, le colosse s’apprête à lancer un nouveau T-Shirt évolué et extrêmement fonctionnel. Il s’agit du T-shirt Mijia Sports ECG, une chemise avec des capteurs capables d’effectuer un électrocardiogramme en temps réel pour surveiller l’utilisateur pendant le sport.

Le produit sera financé par crowdfunding à partir du 5 août. Le prix de départ sera de 249 yuans, soit environ 36 dollars. À la fin de la campagne, le prix final du T-shirt Mijia Sports ECG ce sera 299 yuans ou environ 43 $.

Xiaomi lancera le maillot Mijia Sports avec ECG intégré

Xiaomi, lors de la présentation du T-Shirt, a confirmé la précision de la détection ECG. Les résultats de la surveillance viendront fourni en temps réel sur l’application Wearable du fabricant. Il sera alors possible de faire défiler l’historique des entraînements et d’évaluer les moments d’effort et ceux qui sont moins exigeants pour optimiser les performances.

La chemise fabriquée par Mijia Sports utilise des capteurs et des fibres spéciaux fabriqués par Cotech qui sont capables de recevoir et de traiter les signaux et donc fournir une analyse ECG fiable. De plus, il existe également une puce ADI ECG pour interpréter les données et les envoyer à l’application.

Enfin, sur la poitrine il y a un capteur qui vous permet de visualiser les fréquences de battement à travers les couleurs. De cette manière, il fournit un retour visuel à l’utilisateur pour lui permettre de comprendre dans quelle zone d’entraînement il se trouve. Le design de la chemise est conçu pour adhérer au corps et faciliter la transpiration.