Présenté avec une grande variété de produits lors du 10e anniversaire de Xiaomi, l’une des nouveautés les plus remarquables nous est venue avec le nouveau Redmi K30 Ultra, certains smartphones de milieu de gamme premium, qui met en évidence la compatibilité avec les nouveaux réseaux sans fil 5G, un énorme écran de 6,77 pouces avec des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, ou une configuration quadruple autour d’un capteur de 64 mégapixels. Tout cela sous le prix ultra-économique déjà récurrent de l’entreprise.

Spécifications Xiaomi Redmi K30 Ultra

Système d’exploitation: MIUI 12 (basé sur Andrord 10)

Écran: AMOLED 6,77 pouces avec résolution FullHD + (2400 x 1080) et taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

Processeur: MediaTek Dimensity 1000+ (4x Cortex-A77 + 4x Cortex-A55)

GPU: Mali G77

Mémoire: 6 ou 8 Go de RAM

Stockage: 128, 256 ou 512 Go d’espace interne

Caméra frontale: configuration simple avec un capteur contextuel grand angle de 20 mégapixels

Caméra arrière: configuration quadruple avec un objectif principal de 64 mégapixels, un grand angle de 13 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels

Connectivité: WiFi 6, 5G, double bande, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, infrarouge, USB-C

Batterie: 4500 mAh avec charge rapide (33W)

Dimensions: 163,3 x 75,4 x 9,1 mm

Poids: 213 grammes

En commençant par la partie esthétique, on retrouve un design relativement simple. Et c’est cette différence par rapport aux changements que nous avons pu voir entre le Mi 10 Pro et le Mi 10 Ultra, cette fois le Redmi K30 Ultra arrive sous un design exactement identique à celui de son plus petit modèle, limitant ses différences à quelques améliorations matérielles notables.

Avec une caméra frontale escamotable, ces téléphones éliminent le besoin d’encoches d’écran avant, ce qui, combiné à l’utilisation de lunettes assez minces, se résume à 93% de rapport d’écran. Une valeur vraiment élevée compte tenu de la grande taille du panneau lui-même. Bien que ce soit sans aucun doute un énorme avantage d’avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz, tirant le meilleur parti de tous les contenus multimédias.

Quant au dos, on retrouve des finitions dans différentes couleurs plates et dégradées, où se distingue le module circulaire avec les quatre caméras. Et est-ce que le Redmi K30 Ultra aura un lecteur d’empreintes digitales intégré sous l’écran.

Bien que nous ne puissions pas détourner de ses caméras, l’un des plus grands points d’intérêt pour les utilisateurs, soutenu par un grand nombre de fonctionnalités de photographie créative grâce à ses capacités d’intelligence artificielle telles que AI Skyscraping pour modifier le ciel, ou Photo Clones, pour éléments en double.

Enfin, pour améliorer également l’expérience de jeu, il intègre une chambre à vapeur ainsi qu’un système de Dissipation thermique du graphène 3D, ce qui garantit des performances stables même après une longue utilisation.

Disponibilité et prix

Le Xiaomi Redmi K30 Ultra fera sa première apparition en exclusivité temporaire en Chine, et bien que pour le moment cela n’ait pas été confirmé, on s’attend à ce que nous puissions les trouver disponibles sur le reste des marchés internationaux au cours des prochains mois. Ainsi, pour le moment, jusqu’à quatre versions et prix ont été confirmés en fonction des différentes configurations de mémoire et de stockage, avec des prix compris entre 1999 yuans (environ 245 euros) et 2699 yuans (environ 330 euros).