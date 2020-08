Les célébrations du géant chinois Xiaomi pour son 10 premières années se poursuivent et le président Lei Jun en a profité pour annoncer les projets de son entreprise pour les dix prochaines années.

L’objectif du géant se concentre sur les smartphones, le développement de l’intelligence artificielle et l’Internet des objets. Pour atteindre ces objectifs également Jun a déclaré que la société prévoyait d’investir environ 7,2 milliards de dollars.

Xiaomi pense à l’avenir avec un investissement de plus de 7 milliards

En marge de l’annonce, avec une lettre envoyée à tous les salariés, le PDG a annoncé la nomination de quatre nouveaux cadres aux étages supérieurs, en particulier Wang Xiang a été élu président de Xiaomi avec trois vice-présidents: Chew Shouzi, Zhang Feng et Lu Weibing. Commentant les célébrations et le lancement de Xiaomi Mi 10 Ultra, le smartphone dédié à la première décennie, le président a déclaré que les ventes avaient battu des records.

Pense que seulement dans les 10 premières minutes d’ouverture des réservations, des unités pour 57,7 millions de dollars ont été vendues. A titre de comparaison, Xiaomi Mi 10 Pro n’a réussi à atteindre que la moitié de cette valeur. Dans tous les cas, compte tenu de la fluctuation des prix entre la variante la moins chère et la variante la plus chère, le chiffre équivaut à une part entre 57 000 et 75 500 000 téléphones.

Récemment, le géant a lancé de nombreux nouveaux appareils, on se souvient du nouveau Mi Band 5 et de trois nouveaux modèles de scooters électriques, à commencer par le moins cher avec moins de fonctionnalités, jusqu’au haut de gamme, un peu plus cher.