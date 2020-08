Xiaomi a dévoilé plus tôt dans la journée un tout nouveau téléviseur HD avec un écran transparent.

Semblable aux concepts que nous avons vus au CES, le téléviseur transparent de Xiaomi est doté d’un écran OLED de 55 pouces qui peut se fondre dans l’environnement environnant lorsqu’il est éteint.

La Mi TV LUX Transparent Edition coûtera 7200 $ et sera disponible en Chine la semaine prochaine.

Si la technologie des smartphones s’est améliorée à pas de géant au cours des dernières années, on ne peut pas en dire autant des téléviseurs. Bien sûr, les téléviseurs HD sont devenus incroyablement minces et abordables ces dernières années. Et bien sûr, les ensembles HDR et la 4K ont amélioré l’expérience de visionnage pour les personnes qui peuvent réellement remarquer des améliorations incrémentielles de la qualité vidéo. Pourtant, la réalité est que la technologie télévisuelle semble avoir stagné car cela fait longtemps que nous n’avons pas vu un nouveau téléviseur capable de fournir ce «facteur wow» recherché.

Et voilà, Xiaomi a présenté plus tôt dans la journée un tout nouveau téléviseur HD OLED de 55 pouces qui fait exactement cela. Lors d’une présentation plus tôt dans la journée, Xiaomi a dévoilé le Mi TV LUX TV, un téléviseur transparent apparemment sorti du futur. L’ensemble lui-même dispose d’un rapport de contraste de 150000: 1, d’une prise en charge du spectre de couleurs DCI-P3 à 93%, d’un spectre de couleurs extra-large, d’une prise en charge de Dolby Atmos et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléviseur ne sera pas bon marché et vous coûtera environ 7 200 $ lorsqu’il sera disponible en Chine la semaine prochaine. L’inconvénient est que vous ne pourrez probablement pas le récupérer en dehors de l’Asie.

Xiaomi appelle le design du téléviseur lui-même une œuvre d’art, et d’après les images promotionnelles que nous avons vues jusqu’à présent, cela semble exact. Cela dit, il est indéniable que le principal argument de vente du nouveau téléviseur HD de Xiaomi est son écran transparent. Lorsqu’il est éteint, le téléviseur HD semble n’être rien de plus qu’une feuille de verre. De plus, l’écran peut afficher simultanément des images tout en restant transparent sur d’autres parties de l’écran.

Y a-t-il maintenant une demande pour ce type de produit? Je suis enclin à dire non, mais la technologie utilisée pour y parvenir est assez impressionnante.

Une courte vidéo de la présentation de Xiaomi plus tôt dans la journée peut être visionnée ci-dessous:

Une vidéo teaser accompagnant l’annonce – qui n’est pas si différente de la vidéo ci-dessus – peut être vue ci-dessous:

Il convient de souligner que ce n’est pas la première fois que nous voyons un téléviseur transparent. Il y a quelques années à peine, Panasonic a dévoilé un concept similaire au CES. Notez que le téléviseur (situé à droite) lorsqu’il est éteint, ressemble simplement à un morceau de verre.

Et puis il prend vie lorsqu’il est allumé:

Le communiqué de presse de Xiaomi concernant son nouveau téléviseur peut être vu ci-dessous:

Mi TV LUX OLED Transparent Edition offre une combinaison parfaite de technologie d’affichage de pointe et de design industriel exquis. Pour Xiaomi, c’est aussi une exploration majeure des futures formes de télévision. Lorsque Mi TV LUX OLED Transparent Edition est désactivé, cela ressemble à un simple écran en verre. Les images qu’il affiche semblent flotter dans les airs, fusionnant le virtuel et le réel pour apporter une expérience visuelle sans précédent.

Contrairement aux téléviseurs traditionnels équipés d’un panneau arrière, Mi TV LUX OLED Transparent Edition intègre de manière créative toutes les unités de traitement dans son socle de base, préservant la forme compacte de l’écran et, entre-temps, pose d’innombrables défis techniques.

Après avoir surmonté toutes ces difficultés, Xiaomi est devenu le premier producteur de masse au monde de téléviseurs OLED transparents, ainsi que le premier fabricant chinois de modules de base OLED (OBM). Cela signifie que Xiaomi est actuellement la seule marque de téléviseurs en Chine capable de gérer individuellement le processus de production de masse d’un produit aussi complexe que Mi TV LUX OLED Transparent Edition.

Outre son design futuriste, Mi TV LUX Transparent Edition est également équipé d’un matériel de niveau phare qui permet des mises à niveau révolutionnaires en termes de qualité sonore et d’image.

Son panneau OLED transparent de 55 pouces présente un rapport de contraste statique de 150000: 1 et un rapport de contraste dynamique infini, offrant des noirs très riches et une luminosité inégalée. Tirant parti de sa prise en charge du spectre de couleurs DCI-P3 93%, Mi TV LUX Transparent Edition est capable de restaurer les couleurs impressionnantes qui donnent vie aux images. Son panneau 10 bits affiche 1,07 milliard de combinaisons de couleurs, un spectre de couleurs extra-large bien au-delà de ce que l’œil humain peut percevoir.

En plus de cela, le téléviseur est doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de la technologie MEMC de 120 Hz, offrant aux consommateurs une représentation des mouvements plus fluide et plus claire. Le taux de réponse rapide de 1 ms rend également le jeu vraiment réaliste avec des commandes fluides et une faible latence.

Semblable à son prédécesseur, Mi TV LUX Transparent Edition est également équipé d’un AI Master Smart Engine, ainsi que de la puce TV personnalisée MediaTek 9650, avec plus de 20 algorithmes d’optimisation et une optimisation dédiée pour 5 scénarios d’utilisation majeurs, l’appareil affine intelligemment le graphique résolution pour créer des images vibrantes.

Mi TV LUX Transparent Edition prend également en charge AI Master for Audio, ce qui permet à l’appareil de détecter intelligemment le type de contenu en cours de lecture et de choisir un mode audio approprié à partir d’une liste couvrant les films, la musique, le fil d’actualité, les sports et autres. L’appareil améliore les performances audio d’un cran avec le support Dolby Atmos®️.

Pas un téléviseur, mais une œuvre d’art, Mi TV LUX OLED Transparent Edition adopte un design esthétique qui combine un écran rectangulaire ultra-fin de 5,7 mm et une base ronde, créant une expérience visuelle ultra-immersive. Le support de base est recouvert d’une finition de qualité millimétrique qui ressemble à des disques compacts se fondant parfaitement dans n’importe quel environnement. Le téléviseur est parfait non seulement pour les maisons, mais aussi pour les galeries, les musées, les centres commerciaux et les théâtres.

Mi TV LUX OLED Transparent Edition fonctionne sur MIUI personnalisé pour la télévision. L’interface utilisateur – y compris la page d’accueil, les paramètres, mon application – est spécialement conçue pour mieux illustrer les fonctionnalités visuelles et la force de l’écran transparent, créant une expérience utilisateur unique. Le système prend également en charge l’affichage Always-On et permet aux utilisateurs de personnaliser les images et les textes d’affichage.