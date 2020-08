Puisque Guerres des étoiles a été acquis par Disney, d’énormes pans de matériel de l’Univers élargi ont été rendus non-canon, à la grande fureur de nombreux fans. Cependant, il existait une trilogie d’histoires qui étaient toujours non canoniques, y compris Star Wars Infinities. Chacune de ces histoires se concentre sur les films de la trilogie originale, mais change un aspect important de l’intrigue de chaque film. La première histoire montrait ce qui se passerait si l’étoile de la mort n’était pas détruite lors de la bataille de Yavin.

La bande dessinée commence en suivant la chronologie A New Hope, montrant l’attaque de l’étoile de la mort par l’Alliance rebelle sur la planète Yavin. Cependant, contrairement à la série d’événements originale, l’étoile de la mort n’est pas détruite. Alors que Luke utilise la force pour guider son missile dans le port d’échappement de l’étoile de la mort, le missile lui-même fonctionne mal et n’explose pas. Par conséquent, l’étoile de la mort n’est pas détruite et l’Alliance rebelle est vaincue à la bataille de Yavin. Plusieurs personnages clés de l’Alliance rebelle, tels que la princesse Leia, sont capturés et Luke et Han sont forcés de fuir le champ de bataille.

Le fantôme d’Obi-Wan Kenobi dit à Luke qu’il doit terminer sa formation avec Yoda dans le système Dagobah, alors Han et Luke se dirigent vers la planète pour rendre visite au maître Jedi. Après son arrivée sur Dagobah, Yoda essaie de prétendre qu’il n’est pas Yoda (comme il l’a fait dans Empire Strikes Back), mais Han voit directement à travers cela, affirmant qu’il «faut un escroc pour en connaître un». Luke commence sa formation avec Yoda et Han quitte la planète pour vivre ses propres aventures à travers la Galaxie.

Le temps passe, Han retourne à Dagobah alors que Luke termine son entraînement Jedi avec Yoda. Le groupe décide qu’ils vont rendre visite à Coruscant et tenter d’attaquer l’Empire une dernière fois. Cette fois, cependant, Yoda décide d’accompagner Han et Luke. Le gang est «projeté par un tracteur» sur l’étoile de la mort et Yoda utilise ses astuces Jedi pour influencer les stormtroopers enquêteurs. Yoda reste sur l’étoile de la mort pendant que Han et Luke se dirigent vers la surface de la planète pour tenter de libérer Leia des griffes de l’Empire.

Han et Luke arrivent au quartier général de l’empereur et se battent contre les gardes royaux de l’empereur, tous équipés de sabres laser double face. Ils atteignent Leia et essaient de la tourner du côté de la lumière, mais Leia ne tourne pas facilement et commence à se battre contre Luke. Finalement, Luke révèle à Leia que Dark Vador est leur père et cela aide à transformer Leia du côté de la lumière. L’empereur, comme c’est son style, commence à attaquer Luke et Leia avec un éclairage de force, ce qui oblige Vader à intervenir et à combattre l’empereur, donnant à Luke, Leia et Han le temps d’échapper aux griffes de l’empereur.

Alors que le gang s’échappe, Yoda apparaît sur un écran derrière Palpatine et les deux commencent à parler. Palpatine suggère que Yoda vienne le combattre, ce à quoi Yoda dit: «Je vais bientôt descendre». Yoda alors, contrôlant Grand Moff Tarkin, conduit l’intégralité de l’étoile de la mort dans le quartier général de l’empereur, tuant l’empereur, détruisant l’Empire, une grande région de Coruscant et vraisemblablement des milliers de citoyens impériaux en même temps.

Ce non-canon Guerres des étoiles L’histoire montre clairement que, si Yoda s’était arrangé plus tôt, il aurait pu détruire l’Empire sans sacrifier des milliers de vies dans l’Alliance rebelle.

